重构个性化聆听体验 Denon天龙耳机融入Nura自主学习技术

【天极网DIY硬件频道】中国上海，2023年4月6日――拥有百年高端音响工程制造经验的全球知名音响品牌Denon天龙，近日与智能化耳机制造商Nura达成合作，将后者的众多先进技术融入到旗下系列产品之中，百年声学底蕴的天龙音响与个人化声音定制技术标杆Nura，共同为热爱音乐的发烧友带来与众不同的聆听新奇点。

图为天龙耳机AHC830W，仅为示意，合作款新品尽情期待

Nura耳声传射技术自面世以来屡获大奖，在相关技术深度融合后，天龙产品系列可呈现更加量身定制的声音体验，让消费者犹如亲临现场般欣赏到喜爱的音乐。天龙将自身领先的音响工程与Nura颠覆性的个性化耳道调音技术相结合，打造出了不同凡响的音频细节，建立了个人聆听新标准，带来超乎想象的音质享受。

天龙品牌总裁Trip Randall表示：“Nura的技术助力天龙通过声学创新拓展人类体验的使命。113年来，我们在音响工程领域一直深耕细作，我们深知个性化的声音是未来趋势。我们与Nura的合作可谓水到渠成，双方都将坚持不懈地为严苛的音响消费者们努力创新，打破传统。”

Nura的技术已被Masimo 自适应音响技术(AAT)平台融会贯通，将Masimo 30年的信号处理专长与Masimo消费音频业务的世界级声学工程充分结合，从而能更好地呈现个性化聆听偏好。

Masimo AAT技术根据每个用户独特的听力特征创建个性化听觉档案，还可侦测用户的听觉灵敏度并相应地定制声音，确保用户可以听见所有乐器细节或微妙的声音处理。这项技术与天龙的音频工程技术相结合，使声音传递更准确和精确。

两家声音创新公司携手合作，有望改变个性化音频的行业规则，大幅改善用户的个性化聆听体验。首款采用Masimo AAT技术的天龙产品预计于2023年中期发布。

关于Denon天龙

自1910年以来，Denon一直是高品质家庭影院、音响和软件产品的世界领先者。Denon在国际上以创新和突破性的产品获得认可，并拥有悠久的技术创新历史，包括开发和突破性的脉冲编码调制(PCM)数字音频和第一个13通道AV接收机的商业化。

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