【天极网DIY硬件频道】2023年Tech-G上海国际消费电子技术展在上海开幕，不入耳耳机领域的独角兽品牌Shokz韶音在N2馆展出了品牌全系系列的不入耳耳机产品，其中不乏霸占各电商平台不入耳品类销量冠军的OpenFit舒适圈圈场景不入耳蓝牙耳机产品。但凡你开始运动，或是开始关注各项体育赛事，又想来点音乐的时候你始终绕不开这个韶音这个品牌，自2009年韶音推出首款骨传导耳机BCT10之后，这个总部位于深圳的品牌受到全球运动耳机行业的关注。

发展至今韶音拥有OpenFit为代表的舒适圈系列、OpenRun Pro为代表的户外运动系列、OpenSwim为代表的游泳系列以及OpenComm2为代表的办公系列产品，自韶音OpenFit推出之后，也奠定了韶音成为不入耳细分领域的代名词。

在行业最难的2022年韶音出货量获得接近30%的增长，2021年增长超过70%，为何在大行业并不景气的环境下韶音依旧能保持稳健的增长。在Tech-G展会期间Shokz韶音中国区CEO 杨云 接收了天极网的采访，共同探讨不入耳这个细分行业的机遇与挑战

专注力+长期主义+创新力

“韶音始终专注于满足消费者需求，并在2019年之前确定了我们的方向。韶音专注于那些我们认为有价值的事情，避免分散精力。将主要精力投入到产品研发、产品的体验式营销以及内部组织的成长方面。市场见证了我们的外功，而对于韶音来说市场上的成功离不开内容的支持，这也是韶音的第一原则：专注力”，杨云这样告诉记者。

Shokz韶音中国区CEO 杨云

长期主义在韶音并不是一句口号，实际上对于韶音来说企业运营中每一个环节都奉行长期主义的理念，任何一款产品推出之前决策层都会考虑，这个决策是否满足消费者的需求和预期，是否有利于品牌的长远发展，如果只是为了追逐近利我们宁可让这个决策停留在公司内部。

创新力是韶音发展的基石，韶音对推出的每一款产品都有多个维度的考量，韶音其实开发过很多种品类的产品，包括大家都非常期待的真无线耳机和骨传导眼镜，这些产品只要是有一定底蕴的公司一定都能做出来，而对于韶音来说只有公司内部都能认可的产品才能推向市场。例如2023年发布的OpenFit，这款产品的立项早在2009年就开始了，期间开发过非常多的形态，在这样奉行专注力、长期主义和的创新力的理念下，OpenFit在市场上获得意料之中的成功。通过科技创新和出色的产品体验，才能获得良性的市场反响，这样的正向循环能帮助韶音拥有较强的抗风险能力。

体验式营销的践行者

韶音去年出货量达108万只，其中线下和线上比例各占一半，究其原因在于韶音营销部门对于体验式营销的深刻理解和践行，目前骨传导专业运动耳机和OpenFit全开式不入耳耳机组成的双旗舰，是韶音技术创新和用户思维组成的“双螺旋创新”结构驱动下的产物，很早韶音就意识到基于场景定义产品的体验式营销获得更深的共鸣，进而对产品不仅仅是停留在使用上，而是能从产品的使用中匹配到自己的使用场景，并挖掘出更多符合消费者生活习惯的应用场景。未来韶音依旧会在不入耳全品类进行产品和技术的拓展。

韶音在全球布局超过2万家门店，中国区就拥有4500家，同时韶音正在快速布局直营的专卖店体系，目前在北京、上海、深圳、程度、杭州、沈阳最好的位置开设了超过30家门店，这些门店不仅是用来销售，同时也是了解用户反馈，解决用户问题的空间。

直营专卖店体系不仅能让已经购买的用户有更多的归属感，同时对于不入耳品类有兴趣的用户也在离家最近的地方去体验种草，对不入耳和骨传导有进一步的认知和了解，在一定程度上来说专卖店是韶音营销的原点。

韶音的品牌调性和运动精神息息相关，专注力、长期训练周期以及体验都是持续推动我们迈向新纪录的源动力，韶音在产品力和品牌力方面同样遵循着这样的运动精神，秉承着对产品的专注力、对品牌发展的长期主义，对技术创新和用户体验的初心，将韶音从单一的运动耳机品类变成满足全场景的高品质不入耳耳机品牌，称为传统耳机行业的“鲶鱼”，将不入耳的市场做大做强，让不入耳市场大有可为。