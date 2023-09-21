Bose发布QuietComfort消噪耳机Ultra和QuietComfort消噪耳塞Ultra

【天极网DIY硬件频道】2023 年 9 月 21 日，中国――Bose今日宣布推出其经典的QuietComfort系列的全新一代产品：QuietComfort消噪耳机Ultra、QuietComfort消噪耳塞Ultra和QuietComfort消噪耳机。此次产品均具有QuietComfort系列享誉全球的品牌特点，即卓越的消噪技术、高品质音频，以及非凡出众的舒适性和稳定性。如今，新款QC消噪耳机Ultra和QC消噪耳塞Ultra都采用全新高端设计，同时Bose沉浸空间音频技术首次亮相，将音频性能提升至一个全新的高度。

Bose首席产品官Raza Haider表示：“我们知道，聆听音乐是一种触达内心的个人体验，它关乎听什么、何时何地听以及它所能唤起的情感共鸣。搭载Bose沉浸空间音频技术的QuietComfort消噪耳机Ultra和QuietComfort消噪耳塞Ultra不会让大家失望。栩栩如生的聆听体验、卓越的消噪性能和现代设计将使这两款产品成为所有音乐爱好者的理想伴侣。”

Bose沉浸空间音频

Bose 沉浸空间音频超越了特效。此项技术通过呈现出更为宽广、深邃的声场，无论是何种音频平台或设备，它都能够使音频内容实现多维和多层次的呈现，从而让所有聆听者都能享受沉浸空间音频体验。它让您在虚拟空间中置身于最佳聆听位置，声音仿佛触手可及。从传统的技术层面，当通过耳机聆听录制内容时，声场会被压缩进入两耳间的大脑区域。Bose沉浸空间音频能够释放出声音的真实深度，通过虚拟方式将声音置于您面前，从而实现声音的空间化处理。QuietComfort消噪耳机Ultra和QuietComfort消噪耳塞Ultra是通过板载 IMU 和新开发的 Bose 专有数字信号处理软件实现的这一音效。

Bose沉浸空间音频带来了两种聆听模式：“静态”或“动态”模式。当您不活动的时候，建议选择“静态”模式，这种模式下的音频非常适合您坐下来感受固定在特定位置的音效。“动态”模式则让音频随您而动，萦绕耳畔，这种模式非常适合旅途场景，让您完全沉浸于音频之中。

Bose QuietComfort消噪耳机Ultra

QuietComfort消噪耳机Ultra作为品牌的旗舰款头戴式耳机，取代了消噪耳机700，将Bose沉浸空间音频、享誉全球的消噪技术和CustomTune智能耳内音场调校的强大功能融为一身，展现出头戴式耳机无与伦比的性能。Bose沉浸空间音频和CustomTune智能耳内音场调校技术协同运作，为您的双耳奉上全面优化的环绕音效。

该系统经过重新设计，包括Bose专有的信号处理技术、强大的芯片组和先进的麦克风阵列。所有这些创新不仅能够改进消噪和CustomTune智能耳内音场调校技术，而且还支持采用ActiveSense™噪音动态感应技术的Bose通透模式和出色的语音拾取功能。QuietComfort消噪耳机Ultra使用波束阵列将您的声音与周围360度空间内的杂音区分开来，为您和朋友、家人、客户、同事提供清晰的通话质量，并且VPA带来了令人赞叹的准确性，在调用播放列表、文本或说明时，提供无缝衔接，十分便捷。

QuietComfort消噪耳机Ultra采用更现代、更高端的设计。以紧密的接缝和零件拆分打造出时尚的整体外观，同时Ultra耳机还可被折叠平放入小巧的收纳盒中。

直观的物理控制使耳机易于使用。右侧耳罩上有三个控制按钮：电源/蓝牙配对按钮，用于音量控制和快捷方式的电容触控条，用于在聆听模式、接听或结束通话以及内容播放控制之间切换的多功能按钮。左侧耳罩包含LED指示灯、2.5毫米插孔和一个USB-C充电端口。在关闭Bose沉浸式音频模式后，QuietComfort消噪耳机Ultra电池单次充电可使用长达24小时;而开启沉浸式音频模式时，单次充电使用时间可达18小时。

Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra

Bose QuietComfort消噪耳塞Ultra取代了屡获殊荣的QuietComfort消噪耳塞II，继续提供享誉全球的消噪功能、CustomTune智能耳内音场调校技术、响应式触控功能，并具备IPX4防水等级，目前这款耳塞的远端通话质量也有所提升。在动态麦克风混音和自适应滤波器的支持下，即使在非理想环境下，声音的拾取也更为清晰。这些技术实时协同运作，以找出每个耳塞上哪个麦克风的风噪最小，并确定其优先级，从各种噪声滤波器中进行选择，让您的声音更清晰地呈现给与您通话的人。

Ultra耳塞的设计也进行了更新，采用了新的金属处理工艺，打造出更时尚、更奢华的外观。耳塞的稳固环还改进了耳塞的互锁贴合效果，有助于确保耳塞被正确安装，提供绝佳的舒适度、稳定性和性能。

在关闭沉浸式音频模式的情况下，QuietComfort消噪耳塞Ultra单次充电的播放时间长达6小时;在开启沉浸式音频模式下，单次充电电池续航时间长达4小时。同时，Bose还推出了新的无线充电保护套，它与QuietComfort消噪耳塞Ultra及其前身QC消噪耳塞II兼容，可以轻松套在现有的充电盒上，实现无线充电。

Bose QuietComfort消噪耳机

新推出的Bose QuietComfort消噪耳机将取代原有的QuietComfort 45消噪耳机。QC耳机提供至臻原声的出色表现力和享誉全球的消噪技术，用户可以自主调节消噪等级效果，并创建自定义消噪模式。Bose QuietComfort消噪耳机支持Bluetooth® 5.1，实现无线连接多点切换。搭载USB-C®端口，单次充电可续航24小时。此外，还配有一根内置麦克风的音频线，用于有线聆听或通话。

QuietComfort消噪耳机Ultra和QuietComfort消噪耳塞Ultra均采用Snapdragon Sound™骁龙畅听技术，支持最新Qualcomm® aptX Adaptive自适应编解码技术，包括无损和低延迟功能。Snapdragon Sound™还可与高端安卓设备进行更加无缝、更稳定的连接。

三款全新的 QuietComfort产品均与Bose SimpleSync技术兼容。通过SimpleSync技术，Bose QuietComfort消噪耳机可与Bose家庭娱乐扬声器之间实现声音同步，使用独立的音量控制，即可在调低扬声器声音或使其静音的同时，保持蓝牙耳机的音量，享受私人聆听体验。

QuietComfort消噪耳机Ultra、QuietComfort消噪耳塞Ultra和 QuietComfort消噪耳机均可与移动设备的内置语音助理配合使用。此外，Bose 音乐应用程序可提供快捷方式设置、聆听模式设置和EQ调节等附加功能。Bose音乐应用程序还用于发布软件更新，未来将带来更多新功能。

QuietComfort消噪耳机Ultra计划于10月在中国市场正式发售，售价为3599元，提供经典黑和晨雾白两种配色。

QuietComfort消噪耳塞Ultra即日在中国市场开启预售，售价为2299元，提供经典黑、晨雾白和限量款月光宝石蓝配色，并将于9月27日正式发售。

QuietComfort消噪耳机即日也在中国市场开启预售，售价为2499元，提供经典黑、晨雾白和限量款月光宝石蓝可供选择。此外，QuietComfort消噪耳机新增限量款丝柏绿配色，即日正式发售，消费者可在线下门店购买。