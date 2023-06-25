典藏之声，传递文化英韵：：KEF MUON HiFi 扬声器全国巡演首站启航

【天极网DIY硬件频道】中国上海――2023 年 6月 25日：近日，英国先锋音响品牌KEF正式开启MUON HiFi扬声器全国巡演，以上海作为首站，现身上海图书馆东馆“乐听阅享・英国音响音乐文化月”活动，为音响及音乐爱好者们带来两场视听分享会。活动现场，KEF结合图书佳作、音乐设计文化及高保真声音体验，将英伦文化精髓镶嵌进MUON超脱非凡的声音质感，在聆听的艺术中探讨设计及音乐文化的灵魂。

视听分享会：聆听设计、音乐文化中的英伦之声

作为有着丰富积淀的英国音响品牌，KEF在缔造聆听艺术的先锋道路上，从未停止对优秀文化的探索。今年，MUON全国巡演首站空降上海全新文化阅读交流空间――上海图书馆东馆，标志着KEF听觉之旅的全新启航。此次活动中，KEF有幸邀请到两位设计、音乐领域专业人士，聆听他们对于英伦文化的独到见解，牵起文化与声音的纽带，以无形之声勾勒艺术文化图景。

在6月24日《品味•设计》视听分享会上，华东师范大学设计学院中国近现代设计文献研究中心主任、研究员、中国工业设计博物馆创始人沈榆为到场来宾带来了《设计的故事》阅读分享。在MUON这一堪称英国工艺技术与设计领域典范之作的音色烘托下，沈榆带领来宾深入探寻英国设计发展历程，回顾英伦产品设计趣事，更畅谈音乐与阅读、写作的互动作用。

而次日的分享会则以《来自外星的英国人――大卫・鲍伊》为主题，音乐文化现象观察研究者墨墨主持。在分享会现场，墨墨撷取分享了其最新译作《大卫・鲍伊访谈录》中的精彩片段，并使用MUON HiFi扬声器现场演示播放英国艺术家大卫・鲍伊的多首经典曲目，在文化与音乐的共振中和乐迷一起探寻这位“摇滚变色龙”不断突破的精彩艺术人生。作为同样来自英式文化背景的声乐先锋缔造者，其不断革新的英伦精神与KEF持续创新的技艺追求不谋而合。

颠覆性HiFi扬声器MUON ：从无形之声到有形之态

穿透本次活动全场的无形之声来自KEF的传奇产品――MUON HiFi扬声器。作为音响工程和尖端设计领域的标杆性杰作，MUON集设计、功能和精密的制造工艺于一身，以先锋科技打磨无形之声，将前卫美学融于有形之态。

MUON HiFi扬声器美妙出众的外形设计，出自英国工业设计大师Ross Lovegrove之手。Ross Lovegrove深信设计美感与功能实用性同等重要，更坚信设计中使用的材料应具有引起情感共鸣的力量。在这一设计哲学下，MUON应运而生。受自然结构的启发，Ross Lovegrove直观自然地将无形之声化为有形的线条轮廓，令听觉与视觉的双重感官印象在 MUON的身上汇聚交融，铸就其内在强大、外在优雅的独秀之姿。除此之外，MUON的外形设计更遵循声学原理，大幅度提升音频性能，令其声色和谐美感展露无遗。扬声器迷人的流线型外观让声音沿着光滑的镜状表面顺畅流动，避免失真;其吸睛的反光材质无缝外壳更打破了这件HiFi巨作的厚重感，尽显安然果敢，外形瞩目却不会喧宾夺主。

在MUON HiFi扬声器至臻音质的背后，是品牌多年的专业技术积淀及历经无数测试的声学工程突破。MUON超越常规声音频谱的工作范围，可再现出人耳无法察觉的超低频或超高频音。将其纳入混音之中，可产出更为丰富饱满的声音，带来更灵动有力、逼真自然的音效，全面提升聆听体验。MUON HiFi扬声器更配备强劲低音单元，并在中高音单元中运用Uni-Q® 同轴共点单元技术，将连贯平滑的声像均匀扩散到整个聆听区域。此外，KEF 还应用了低音强化 (ACE) 技术，利用活性炭吸附空气分子的作用，成功营造出比其实际容积扩大一倍的音响效果。

凭借品牌对高保真音质的一贯追求与不断突破的尖端声学技术，KEF精心打造的动人音色沁入每位听者的心灵深处。作为KEF的典藏之宝，全球限量生产100对的MUON HiFi扬声器也将逐渐揭开神秘面纱，为更多人带来非凡的音律质感体验。未来，KEF将继续以震撼的声学体验为广大音乐、艺术、文化爱好者献上纯臻共鸣享受，与聆听者共同畅想无形之声的未来之态。