金士顿发布获Xbox认证HyperX CloudX Flight无线耳机

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】10月29日，以迎合PC游戏玩家而闻名的金士顿游戏品牌HyperX，为主机游戏玩家推出CloudX Flight无线耳机，专为Xbox One设计。不过，这款专为Xbox One设计的CloudX Flight无线耳机并非全新产品，而是现有Cloud Flight耳机的Xbox版本。



Hyperx CloudX Flight

CloudX Flight将舒适性提升到全新水平，其头带上采用耐用的可调节钢制滑块，并带有HyperX标志性记忆泡沫。耳机具有柔韧的人造革和高品质记忆海绵，给人以舒适的感觉，动感十足的动态50mm钕磁铁驱动器提供清晰的高，中，低音，使用户沉浸在游戏中。HyperX表示，带有LED静音指示灯的可拆卸驻极体电容降噪麦克风可在与队友交谈或聊天期间提供清晰的语音通信。

CloudX Flight提供了封闭式罩杯设计，50毫米驱动器以提供沉浸式游戏内音频和90度旋转式耳罩，内置了控制功能，使用户能够调整LED效果，麦克风静音，功率和音量。 用户将获得相同的规格和30小时电池寿命，但是它在外观上采用时尚绿色HyperX标志进行点缀。



Hyperx CloudX Flight

CloudX Flight使用2.4 GHz无线频率，同时通过TeamSpeak和Discord认证，并与Skype和Mumble兼容。



Hyperx CloudX Flight

HyperX CloudX Flight无线游戏耳机目前在亚马逊开卖，价格159.99美元，预计交货日期为11月2日。