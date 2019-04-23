全球仅1台 Sennheiser推出限量款HE1静电耳机系统

作者：Tp

【天极网DIY硬件频道】Sennheiser在其位于上海半岛酒店正式发布只在天猫小黑盒上首发的独家限量款HE 1宫廷红和星空黑、Memory Mic无线麦克风和Momentum True Wireless三款新品，Sennheiser第三代接班人之一的Dainel Sennheiser从德国亲临上海半岛Sennheiser Sound Studio为发布会造势。

HE1是Sennheiser传奇型号Orpheus的继任型号，27年前Orpheus以最顶尖的声音体验被行业誉为世界上最好的耳机系统，HE1作为传奇型号Orpheus的下一代产品，依旧采用静电式换能和开放式设计，突破性的融合电子管功放与晶体管功放的特性，打造精准出众的空间感和临场感，10-100,000Hz的频响范围远远超过人类听觉能力的频响范围。

当8个石英灯管、耳机仓盖以及控制旋钮从被卡拉拉大理石包裹的底座中缓缓凸起，这台全世界最顶尖的耳机系统所带来的“仪式感”，在还未一饱耳福之前，视觉上的震撼之感已经能俘获一大批的拥戴者。HE1是Sennheiser工程师团队花费将近十年时间集Sennheiser顶尖技术与一身的载体，达到最高科技水平和音质表现的极限。

此次Sennheiser和天猫小黑盒将在双11独家首发只针对中国市场推出的限量款HE1宫廷红版本和夜空黑各1台，也就是说这两款特别限量款配色在全世界也只有各1台，定价方面很凑巧的定价为111,1000/台，并且Sennheiser会为这两位买家特别准备的Sennheiser德国工厂之行，让买家能看到HE1内部6000多个零部件在德国组装和纯手工打造的全过程。

Sennheiser Memory Mic无线麦克风则为记录声音提供了丰富的场景应用，随着视频制作和拍摄的移动性和更多PGC、UGC内容的加入，通过手机获取视频素材成为移动内容创作的首选，为了让内容创作者通过手机拍摄能捕获高品质的声音表现，Sennheiser推出了Memory Mic无线麦克风。

早前Sennheiser也推出过支持移动设备的领夹式麦克风，线绳成为阻碍内容创作的核心问题，Memory Mic基于蓝牙无线配对的方式拥有最高50米的有效连接范围，线绳的局限性被轻松的解决。

Sennheiser Memory Mic无线麦克风拾音效果达广播级水准，基于Memory Mic提供的APP可通过音频混音器调节环境音的小大，可轻松的改变全指向性麦克风的拾音模式。用户还可以选择是否将手机端录制的环境音与麦克风采集的主音频混在一起，在两个音源之间取得最佳平衡点。

30g的重量夹在领口不会对使用者的外形有任何的破坏。Sennheiser Memory Mic可持续录制4小时，并通过蓝牙回传至智能手机的APP上。Sennheiser Memory Mic通过USB-C线缆充电，1小时可充满70%。Memory Mic可以为创意工作者随时迸发的创意，以高品质的拾音方式收录其中，便于之后的二次创作之用，同时针对移动设备拍摄可以实现“同期声”的收录，便于后期音频剪辑。

DANIEL SENNHEISER

CEO of Sennheiser Electronic GMBH & CO.KG

相较于行业中其他品牌，Sennheiser真无线耳机算是较晚进入市场的产品，较晚的进入市场的确失去了先机，然而Sennheiser也能更清晰的了解真无线耳机市场和用户的深层次需求，Daniel Sennheiser告诉记者：“Sennheiser以自己的方式满足用户的需求，更注重产品的音质、工艺、续航等因素，Sennheiser的目标是为用户带来优秀的产品和最佳的音频“。Sennheiser不断打磨用户真正需要的产品再投入市场，因此对于Sennheiser Momentum True Wireless来说“酒香不怕巷子深”，以Sennheiser高品质的产品来满足市场需求才一直是Sennheiser产品DNA。

Sennheiser Momentum True Wireless搭载7mm动圈单元，支持aptX和AAC编码并拥有双麦克风，大幅改善耳机拾音效果。耳机单次续航时间为4小时，充电盒可以额外提供8小时的续航时间，用户可以通过APP依据自己的声音喜好对Sennheiser Momentum True Wireless进行自定义调音。

从此次发布的产品来看，Sennheiser正在快速推进产品无线化的趋势，Sennheiser在80年代就推出过无线耳机MXW1，在业内也算是无线耳机的先驱者，基于蓝牙的无线方案虽然音频表现并不是最好但随着蓝牙无线传输技术的升级，高便利性更符合现在的市场需求，这也更符合当下数字音乐造就的新一代耳机用户在风格和场景应用方面的多元化需求。