专注声音品质 惠威科技携全线精品亮相2018CES

【天极网DIY硬件频道】从1月9日起，2018年第51届CES国际消费电子展将在拉斯维加斯拉开帷幕。作为国际最大、影响最为广泛的消费类电子技术展会，每年的CES不仅是新产品、黑科技集中亮相之地，而且也吸引着众多媒体和网友的目光。惠威科技作为国内音箱行业的领头者，一直专注声音品质的深入研发，同时为了迎合消费者不断提升的需求变化，在外形设计上也是屡获嘉奖。

本次CES展会，惠威科技携旗下多款精品亮相，不仅有历年获奖精品，更有本届CES“最佳创新大奖”的Phonism 1幻境云端Wi-Fi无线智能音响，时尚典雅的造型、新颖的一体化360度扩散3分频声学设计、可播放媲美HiFi系统的音质、人机语音交互、便捷的无线连接，以及配对后可组成立体声及多声道音频系统，在展台现场成为了吸睛最多的“宠儿”。

惠威MC-200凭借智能媒体中心的美誉在展会现场也受到了大家的追捧，外形设计遵循低调奢华的设计，外观箱体材质为奢华实木锻造，前方搭配金属面网，上方设置了一个真皮提手，巧妙的将音箱便携移动性完美凸显。在音质打造上，MC-200将惠威专业电声科技和8″显示器Android系统精密组合在一起，用户可通过高速Wi-Fi上网并可安装各种丰富多彩的应用程序。最为惊喜的是MC-200内置了10000mAh大容量锂电池，续航可达10小时，同时用户还可将带有无线充电功能的手机放在MC-200上进行无线充电。可以说无论是箱体外观，还是其内在的功能，MC-200都应有尽有，满足您对音响的一切想象。

惠威科技MS2 Hi-end全境声无线扬声器系统作为去年CES的最佳创新大奖获得者，本次同样没有缺席。MS2 Hi-end让人叹为观止的外形设计依然捕获不少目光，整套系统为ABS+玻纤复合腔体结构，椭圆型箱体不仅在造型设计上时尚漂亮，同样也兼备了不俗的声学特性，上下分体部分完美打造立体声扩散声场扬声器与半球体有源超低音的组合，实现了一体化全景声扬声器的效果。

在惠威科技的展位上，还有诸多的新品展示，产品线涵盖甚广，产品创新独特，这也是惠威科技历经27年不断发展的丰硕成果，专注声音品质，呵护每一位用户的耳朵！

2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

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（ 作者：雷文信 责任编辑：雷文信）

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