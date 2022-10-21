传承HIFI的DNA，万魔降噪头戴蓝牙耳机1MORE SonoFlow评测

传承 HIFI 的 DNA ， 万魔 降噪头戴蓝牙耳机 1MORE SonoFlow 评测

对于热爱音乐的人来说，一副耳机就可以随时随地让你逃离世间的纷扰，沉浸在美妙的音符中。随着各类 “ 大屏 ” 设备逐渐侵入我们的生活之中，生活中也或多或少有不少噪音的存在，可能是家中电视的嘈杂声，也可能是路上公交地铁的声音，亦或是单位里同事聊天的声音，多种噪音在频繁的影响着我们的生活，那么有没有一种方式，可以让我们能在嘈杂的环境中也能安静下来呢？

如果你是 “ 音质党 ” ，头戴降噪耳机或许就是一个不错的选择。相比于真无线耳机的便携易用，头戴耳机则能够带来更优秀的音质享受 。

1MORE 推出的 “ 音质小金刚 ” SonoFlow 降噪头戴蓝牙耳机 ， 将 HIFI 与降噪再次完美结合的科技之作，全面提升音质和 降噪 到新的维度。 接下来一起看看吧。

・外观

万魔 降噪头戴蓝牙耳机 1MORE SonoFlow 外观采用磨砂质感，轻量化的设计能够精巧地收纳在附赠的耳机包内并随身携带。

轻巧机身仅 250 克，搭载柔软的蛋白皮耳罩、可调节头带，并具备适中的头梁加持力，可满足不同头型用户的佩戴需求。蛋白皮 材质的柔软耳罩能够很好地包裹住耳朵， 更为舒适透气，持续聆听也久戴不累。 提供有力的物理降噪的同时也不会影响配戴眼镜的用户。

耳机机体上的操作方式采用物理按键方式，操作简洁的同时防止误触。 1MORE SonoFlow 除了 可同时连接两台蓝牙设备 外 ，耳机也支持有线模式。附赠的 2.5mm 转 3.5mm 音频线，更贴心照顾到发烧音乐迷的需求 ， 也可用它玩转 PC 游戏。

・ 音质

音质方面， 1MORE SonoFlow 搭载 40 mm 大直径类钻石动圈 单元，采用 类钻石分子纤维镀层膜片 ，人声变得更为 干净利落 ，重现高保真细节，听感均衡透澈。配合 内置的 PET 膜层 ， 整体频响延伸至 4 0kHz ， 实现了全频段低失真性能，呈现如钻石般晶莹剔透的音质。 调音上充分发挥了单元优势，宽松自然但低频量感和质感表现都不错，对于众多曲目都非常舒缓和优美。 为音乐爱好者带来均衡律动，以及更为饱满的细节体现。

为听感 “细节控”用户充分考量 ， 1MORE SonoFlow 搭载 LDAC 无损蓝牙传输技术， 可传输约 3 倍（或以上）于 AAC 或 SBC 编码方式的数据量（传输速度高达 990 kbps ）， 而且 还有 Hi-Res 双 金 标 认证 ， 惊人的饱满细节， 让 无线聆听 也 同样 可以 享受有线般的高解析音质。

例如在试听的曲目中， 越南神曲《 Ngay Thơ 》中的那声销魂叹息 声和流行音乐就非常适合， 几首歌的 低音效果非常明显。另外， 阿黛尔 ・ 阿德金斯 标志性的声音，独具穿透力， 也有低频量感带来的包围感。

声音除低频以一种更为宽松的方式进行展示外，中高频也加入了轻微的味道带来更好的艺术 和情 感诉求，并且提供了同样干净通透 的听感 ，给予人们更好的 聆听 体验。

・降噪

降噪方面， 万魔 降噪头戴蓝牙耳机 1MORE SonoFlow 搭载 QuietMax 双馈降噪黑科技 ， 可精准拾取和抵消外界噪声。无论是在地铁上，还是市中心的人潮中，轻触即可滤除恼人杂音，瞬间沉浸音乐氛围，让用户全身心享受音乐。

并且 具备 降噪与通透两种 降噪模式 ， 实现 35 -40 d B 旗舰级降噪水准。针对飞机、地铁、公交等强噪环境，消噪更干净，并兼顾 HIFI 音质。 当你在地铁站等车的时候，可以开启 降噪 模式，隔绝外界没有用的噪音信息，例如：嘈杂声、咳嗽声等，享受纯净的音乐和剧情，即使在拥堵的车厢内，一段美妙的音乐也能让你瞬息间回一半的血。

不太熟悉站名的乘客来说，在快要到站的时候， 单击按键 转换成 通透 模式，即可随时听到到站提醒，以免坐过站，耽误了行程。再开启 降噪 模式，与 “ 吵闹声 ” 、 “ 铁轨声 ” 说再见，轻松追剧无烦恼 ， 避免 火车上有些噪音打扰回家愉快的心情。

在实际佩戴中， 戴上 1MORE SonoFlow 后周边的声音确实有所降低，特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭声音，就连同事敲 键盘 的声音都小了很多，而且音量也只需开到 20% 左右。不过音量大小的操作因人而异，同时也根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同而调整音量。

此外，对于需要走夜路或是独行的女生，完全屏蔽掉外界声音会让人感到没有安全感。夜晚周边的噪音没白天那么强烈，开启通透模式，随时了解周边信息，保证安全的同时也能享受音乐带来的舒畅体验。

值得一提的是， 1MORE SonoFlow 通话也兼具 Ai 智能降噪、智能拾取语音和抗风噪性能 ， 保留清晰人声 ， 为用户带来更舒适的听音感受 。 在实际通话中，对方表示声音非常清晰，使用者的耳机音量也不用放很大声，就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的 “ 焦点 ” ，沟通更自然顺畅。

其他方面，官方续航数据 可达 70 小时 （ 降噪关 ） ，这几天每天早晚通勤在 2 小时内，除了第一次充满，之后也没充过电， 可以轻松满足 半个月 所需 。 另外，早上发现忘记充电，借着洗漱的时间充电 5 分钟，即可接着听歌 5 小时。

除了出色的声学性能， 1MORE SonoFlow 拥有 12 组专业录音室音效，源自录音室声音调校技术，为音乐爱好者带来风格多样且原汁原味的聆听体验，避免声音的失真 “滤镜”。 并且 由格莱美奖录音大师 Luca Bignardi 进行风格定调，把控超低失真性能，并带来温暖愉悦的南欧风格，让音乐在还原在录音室里制作时的风貌外，更具动人的激情。

・ APP 个性化定制

通过 1MORE MUSIC APP ，用户可以在软件中根据自己的喜好习惯对音乐 的音效 进行自定义个性化的 设置 。 还可以根据所在环境随时切换多种聆听模式。

除此之外， APP 中还预设了一些适合助眠的白噪音：夏季雨声、篝火声、细雨声、雷雨声和微风声。以及 固件升级等功能，方便实用。

另外， 1MORE SonoFlow 还支持双设备连接，可以将耳机同时连接两台有连接记录的蓝牙设备，自由切换，随心所欲。