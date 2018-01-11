创新科技强势君临 CES展HiVi惠威现场直击

【天极网DIY硬件频道】美国拉斯维加斯当地时间1月9日，全球最大的消费电子展会CES 2018 Innovation Awards Showcase正式拉开帷幕。作为连续22年参展的惠威在历年的展会上总会发布各种独特新颖的创新产品，今年也不例外，甚至更为精彩。小编这就带各位去看看CES现场惠威展厅的盛况。

HiVi惠威在今年的CES展前评选活动中依然凭借新品荣膺CES创新大奖，这也是惠威荣获的第13次创新大奖，其中包括两次代表着CES最高荣誉的奖项“最佳创新大奖”。至此，惠威在CES展会上荣获的创新奖数量已超过国内其他同行的获奖数量之和!

获得13次创新大奖

HiVi惠威本次展会的展区位于拉斯维加斯会议中心南展馆，展厅风格沿袭了惠威一贯的风格：至简至美。通体的大片留白空间彰显典雅，让人耳目一新，屹立的产品琳琅满目，可谓是目不暇接。

HiVi惠威纯白展厅至简至美

接下来，让我们来看看HiVi惠威展区里的展品。首先要介绍的当属本次展会的“宠儿”，也是CES创新大奖的获得者Phonism 1幻境云端Wi-Fi无线智能音响。

Phonism1幻境云端Wi-Fi无线智能音响

Phonism 1从外观上看就十分惊艳，时尚典雅的长椭圆形铸铝合金箱体，一体化设计简洁利落，犹如艺术品的美感，让人难以想象她是一台音响。然而，外观并非Phonism 1的最大亮点，Phonism采用的多种创新科技和电声技术才是她获得创新大奖的根本：Phonism 1采用了360度扩音设计，仅仅只要一只音箱，便可缔造空间内的自然立体声场。简洁的箱体也带来了简洁的操作，Phonism 1除支持常见的输入模式外，还支持Wi-Fi和高品质蓝牙模式。最令人惊喜的是Phonism 1 内置多向麦克风，通过云端服务器可准确识别用户的语音，实现音响和用户的语音交流，可以说，无论从外观还是技术，抑或是音质，Phonism 1都“物如其名”――幻境，美纶美幻，如置佳境。

看完了Phonism 1幻境音箱，是否有些梦幻？那么来看看一款凝聚了匠心，用传统手工和专业电声技术精益锻造而成的产品――HiVi惠威MC-200智能媒体中心。

MC-200智能媒体中心

HiVi惠威总裁姚洪波先生展示操作MC-200

MC-200的外观透露着一股原色传统的质朴，却又让人惊叹于她创新的美感与强大的想象力。首先MC-200整个箱体采用了奢华的实木，并由拥有多年精工手艺的匠人手工锻造，精美的纹理，醇厚的质感，而在这之间镶嵌了一个8英寸的高清显示器，配合前方搭配的金属面网，彰显别致典雅。然而MC-200并不仅仅是外观的出色，更是植根于用户本身。在MC-200的上方配置了一个真皮提手，方便用户在各类环境中使用时携带或移动，同时，由于MC-200将惠威专业电声科技和8″显示器Android系统精密组合在一起，用户可通过高速Wi-Fi上网并可安装各种丰富多彩的应用程序。最为惊喜的是MC-200内置了10000mAh大容量锂电池，续航可达10小时，用户还可将带有无线充电功能的手机放在MC-200上进行无线充电。可以说无论是箱体外观，还是其内在的功能，MC-200都应有尽有，满足您对音响的一切想象。

大家一定能从上面展厅图片里窥探到一个熟悉的身影，是的，这就是风靡许久的MS-2一体化全境声有源无线音乐系统。MS-2将惠威专业电声科技和艺术时尚结合，是拥有高保真音质的客厅无线扬声器系统，一只MS-2可满足整个客厅的听音要求，通过蓝牙连接电视及Wi-Fi连接手机，MS-2接入电源即可工作，完全摆脱各类接线。MS-2内置大型10英寸超低音可展现歌舞厅般的大动态音乐，支持线路/光纤/蓝牙/Wi-Fi/WLAN等多种输入，即插即用，至简至美。犹记得在去年的CES展上，不少用户争先要购买MS-2，所以今年的惠威在现场放置了一排MS-2，以应大家的需求。

HiVi惠威MS-2一体化全境声无线音乐系统

多媒体系列是HiVi惠威出色的产品系列之一，除了以上两款凝聚了当下至新甚至是前卫设计的产品外，本次参展的还有备受用户喜爱的T200MKII和T200MKII+，甚至有非常热门的H5MKII。这几款产品都加入了更让人惊喜的配置，新的功放电路及电声技术使得她们拥有更强大的功能。通过局域网WLAN/Wi-Fi/蓝牙和手机连接，你可以随心所欲的通过手机如QQ乐等APP程序，推送云端音乐到这些音质卓越的音箱上。同时这些产品很多都支持线路、光纤、同轴等输入模式，并兼容各类传统播放器如PC电脑，蓝光DVD和超薄电视，让客厅中的超薄电视也能重放高品质声音。HiVi惠威的多媒体产品，已经逐步成为云时代多功能便捷听音的高保真设备。

HiVi惠威有源音箱T200MKII和H5MKII

HiVi惠威作为中高端的音响品牌，家庭影院产品线一直都是重中之重。CES展会上，HiVi惠威也带来了多款家庭影院系统。其中便有颇受国际友人喜爱的F10T，以及彰显典雅奢华的2.8A。

2.8AHT彰显大气奢华

F10T深受国际友人喜爱

当然，还有HiVi引以为傲的Diva系列里的Diva 8.3、Diva 6.3，以及造型前卫、音质优卓的T1000。而在本次CES展上，新品D3.2MKIII也亮相了。每一款家庭影院产品都十足震撼，现场放音时尤为强劲，尽享磅礴动态与Hi-end音质之美。

Diva 8.3和6.3家庭影院系统

多款家庭影院产品亮相

2018年，HiVi惠威正式进入第27个年头。创新是HiVi惠威多年来实现“专注声音品质”这一优秀理念的根本。未来，HiVi惠威将持续创新，缔造更多更全更出色的音响产品，致敬每一位影音爱好者与发烧友!

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报价 图片 评测 音箱类型：WiFi音箱

有源无源：有源

声道系统：2.0声道

调节方式：遥控

频响范围：56Hz - 20kHz ±3dB（Free Space)

阻抗：22kΩ

灵敏度：550mV

失真度：65Hz - 20kHz ≤1%(2.83V/1m)

信噪比：>90dB (不计权)

额定功率(W)：每声道功率40W RMS 、双声道合计80W RMS

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