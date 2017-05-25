视频:项链式设计 mifo i2蓝牙运动耳机体验

【天极网DIY硬件频道】我们发现，运动和听音乐，这两方面的需求，在很多情况是不可分开的。有大量用户喜欢在运动时听音乐，在运动的同时给自己以听觉上的享受。运动和音乐，不仅锻炼了我们的身体，还活跃了我们的身心，调理了我们的情绪，可以说是一举多得。而借助专业的运动型蓝牙耳机，就可以帮助我们达到这样的目的。

mifo i2是mifo 品牌近期推出的一款专业级运动蓝牙耳机，然而，还不止于此，i2采用了全新的设计，不仅是在外形上，还是功能上，都突破了我们对耳机形态的原有想象。大家体验到这款耳机之后，就会发现，原来，耳机竟然也可以这样做!

i2有很多创新设计，例如它可以支持8G内存，即使脱离手机也可以听歌，再例如支持录音功能，这也是很多耳机所不具备的。在音质表现方面，i2采用石墨烯同轴双动圈单元，即使是很小的腔体，也给我们带来很好的听感，低音量感非常充足。它在外形设计上也非常有考究，项链式的装饰让很多耳机在视觉方面非常有特色，相信会受到很多人的的喜欢。麻花藤式的编织线材，也秉承了mifo 的优良线材设计，手感非常不错。另外，这款耳机配置有170mAh大容量电池，待机实际可以达到85小时，连续播放时间可以达到7小时，可以说续航性能非常不错。唯一略感不足的是，目前APP仅支持ios系统。

i2是一款多功能的产品，功能囊括蓝牙耳机+mp3+录音笔+运动记步等多种功能，让很多用户的需求“一机打尽”，消费者原先需要分散购买很多产品来满足多种功能需求，现在只需购买一款产品就可以实现了。而价格方面，仅仅是其中一款的价格。可以说性价比极高。

下面，就为大家带来这款耳机的视频体验。

（ 作者：朱伟 责任编辑：朱伟）

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