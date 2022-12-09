打破常规所向披靡 HyperX毒刺2无线游戏耳机

【天极网DIY硬件频道】大部分玩家在游戏中途起身想喝水或拿外卖，第一件事一定是摘下有线耳机，当然也有忘记自己戴着耳机，直接起身不小心扯到线缆的尴尬时刻;下载了最新的大片，必须老老实实窝在显示器前观看，因为看电影必备的耳机有线缆的束缚。如今，有很多玩家决定打破常规，选择高性能低延迟的游戏耳机来结束线缆的束缚。极度未知(HyperX)推出的Cloud Stinger2 Wireless毒刺2无线游戏耳机不仅拥有自由的无线功能，还为玩家提供了准确的听声辨位效果，无线自由+精准定位，进阶玩家的标配!

低延迟无线 长续航表现

HyperX毒刺2无线游戏耳机作为专业的游戏耳机，设计时对延迟的要求就很高的把控，如何解决这个问题呢？HyperX毒刺2无线游戏耳机采用了稳定性强、抗干扰能力出色并且低延迟的2.4GHz无线连接方式，而且通过USB接收器可实现即插即用，无需复杂配对或者驱动安装就可以正常使用，非常便利。至此，游戏中途起身离开不用摘耳机，可以随时和队友保持沟通;欣赏大片也不用呆坐在电脑屏幕前，无论趟在舒服的床上，还是“陷在”沙发里悉听尊便。

玩家对于无线耳机的担忧除了延迟方面，还有续航时间 ，毕竟如果只有短短数小时续航，根本无法满足一次游戏的需求，频繁充电更让人烦恼。HyperX毒刺2无线游戏耳机一次充电可以拥有20小时的长效续航，满足玩家激战一天一夜的需求，或者连续看10余部大片;如果一天只使用2-3个小时，一周只需要充一次电。充电接口采用通用性更强的Type-C接口，不仅插拔接口不需要分正反，家中智能手机等数码设备的Type-C线均可使用，免去找充电线的繁琐。

“声”而不凡 卓越娱乐声音表现

游戏耳机与普通耳机有何不同？除了驱动单元的大小外，耳机的音效功能更是重中之重。HyperX毒刺2无线游戏耳机配备了50mm高品质驱动单元，相比绝大多数耳机的20Hz-20KHz频率响应更宽广，达到10Hz-20.2KHz，可以轻松驾驭不同风格的音乐，游戏低音下潜更出色，音频更清晰，尤其可以突出脚步声、枪声，让玩家可以更容易侦测到敌人的动向，做到有备无患。

音效功能方面，HyperX毒刺2无线游戏耳机支持DTS Headphone:X 空间音频技术，这项技术可以模拟音频原始混音阶段的3D环境，这意味着使用两声道的耳机看电影、听音乐和玩游戏时，声音听起来会有极为真实的环绕声和临场感。

舒适性细节设计 彰显大厂风范

游戏耳机的舒适度同样是玩家关注的焦点之一，而在这方面，HyperX也是下足了功夫。经过多年研发设计，以及对细节精益求精的不懈追求，才最终成就了HyperX标志性的舒适度，不仅佩戴舒适，使用起来也舒适。

HyperX毒刺2无线游戏耳机的耳罩能够旋转90度，这样的设计可以让玩家在游戏间隙将耳机舒适的挂在脖子上，配合无线功能，玩家在离开座位时也可以不用放下耳机，只需舒适的挂在脖子上。此外，耳罩采用的高品质高密度记忆棉，长久使用也不会轻易变形，不仅能够充分贴合玩家的面部曲线，让佩戴更舒适的同时，还有良好的隔音效果，不让外界杂音干扰玩家，让玩家可以享受沉浸式的音质体验。

HyperX毒刺游戏耳机作为经典耳机，升级迭代是必然，从1代到2代，再到2代的无线版本，声音表现越来越出色的同时，还为玩家的实际使用设计了更多的便捷功能。这期间唯一不变的就是其优秀的设计和亲民的价格，让更多玩家都可以轻松的拥有这款高性价比的HyperX毒刺2无线游戏耳机。

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关于极度未知(HyperX)

20年来，HyperX一直致力于为各种类型的游戏玩家推出高性能的游戏装备，并以不断创新的热情、优秀的产品设计、出色的产品质量和可靠性闻名全球。HyperX“WE’RE ALL GAMERS”玩亦有道的品牌理念，吸引了众多名人和职业选手，HyperX的游戏耳机、键盘、鼠标、USB麦克风和游戏主机周边配件，也成为了全球游戏玩家、技术爱好者和超频玩家的共同选择。有关HyperX的更多信息，请访问www.hyperxgaming.com。欢迎关注微博：HyperX极度未知(//www.weibo.com/HyperXclub)与微信公众号：HyperX极度未知，参加最新活动，交流产品心得。