为不凡而“声” DT狄分尼提Descend系列低音炮DN8全新上市

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】近期，DT狄分尼提推出全新的Descend系列低音炮，DN8 高性能低音炮。

设计于加利福尼亚州的DT狄分尼提 Descend DN8低音炮拥有8英寸低音单元，可用于音乐、家庭影院和游戏场景。DN8由功能强大的峰值500W D类放大器供电。 播放低至34Hz的声音，给予丰富的细节和震撼的影院体验。

DT狄分尼提推出的Descend系列低音炮DN8，是专为游戏娱乐与影视音乐设计的紧凑型数字优化低音炮。声音作为重要的感官体验元素，在营造游戏沉浸感中占据了非常重要的地位，好的游戏音效甚至可以作为游戏交互的一部分。DN8的沉浸式游戏效果为玩家提供更好的游戏反馈，带来精准的、最低失真的影音体验。

l 新的3 X R™ 架构

Descend 的 3XR™ 架构提供了一个主动单元加双被动单元的设计，三倍的低音辐射表面积。 它提供了导向孔低音炮的优点而没有导向系统的缺点。使得播放的声音更响亮、更低沉、更干净。

l 双8英寸被动低音辐射器

Descend的双无源辐射器不会产生导向孔噪声，并提供比传统端口设计更平坦、更扩展的频率响应。这意味着为游戏和影音提供响亮、清晰、干净和动态的低音效果。

l 具有高级 56 位 DSP

通过集成的 56 位数字信号处理器，低音响应得到扩展和改进。56位DSP严密监控和控制低音音箱系统，以防止在高音量下失真和低音单元损坏。

l 强大的500W优化 D 类数字放大器

配备出色的 500W峰值D类数字放大器，提供了游戏、影音所需的充足的连续功率，可重现低至34Hz 的震撼低音。为空间带来令人印象深刻的低音效果，低音完全在掌控之中。

l 友好的通用兼容性

DN8是家庭影院系统的完美补充，可以轻松地通过 LFE 或立体声 RCA 输入(需另购线材)进行连接。

l 现代极简主义设计

精美的非共振箱体设计，午夜黑现代主义风格颜色。

设计于加利福尼亚州的DT狄分尼提 Descend 系列低音炮除了8英寸型号，还拥有10 、12 和 15 英寸型号，为想要为家庭娱乐影音和音箱提供有冲击力、动态、不妥协低音的人群设计，为不同大小的房间提供各种合理的选择。

数十年来，狄分尼提凭借高性能、高价值的低音炮一直为家庭娱乐和影音系统提供深沉、震撼、动感的低音。

Descend系列拥有创新性的3XR™ 架构的高性能技术，包括定制的D类或H类放大、新智能相位控制、包含三种EQ模式的56位DSP以及大量其他控制功能。各功能相辅相成，以确保不妥协、动态、有冲击力、深沉的低音，无论是动物的低吼声，还是敌人的枪炮声，低音的震撼效果都能让玩家身临其境，真实感受游戏带来的刺激与兴奋，切实还原当下环境给予的声场享受。

如需了解有关Descend系列或狄分尼提品牌及其高性能音响产品的更多信息，

请访问https://bdimg.yesky.com/zs.definitivetechnology.com。

关于狄分尼提

狄分尼提为你定义了什么是令人着迷的声音。狄分尼提自1990年以来一直致力于打造设计精美、音质出众的家庭音响和家庭影院音箱。狄分尼提的音箱是市场上最受好评的高性能音箱之一。狄分尼提是消费电子产品品牌Sound United的旗下品牌之一。美国和全球40多个国家的音频/视频专业零售商销售狄分尼提音箱。

关于Sound United

Sound United集团，旗下拥有多个获奖音响品牌，为广大消费者提供行业领先的家庭影院和音频输出解决方案。旗下的每个品牌都拥有较丰富的产品线，包括高端的外摆式音箱，定制安装音箱，回音壁，AV功放，无线多空间音乐系统，蓝牙扬声器，放大器，黑胶唱机和耳机，汽车音响等一系列音频产品。

Sound United致力于为世界各地的听众和音乐发烧友再现原音，它由Denon天龙，Marantz马兰士，Bowers & Wilkins宝华韦健，Classé架势，Polk Audio普乐之声，Definitive Technology狄分尼提和Boston Acoustics波士顿声学 等多个著名品牌组成。每个品牌都提供了独特的解决方案，让用户体验真正的”声”临其境。Denon的传奇，Marantz的优雅， Bowers & Wilkins的纯臻，Classé纯粹，Polk Audio的经典，Definitive Technology的卓越，Boston Acoustics的沉浸，这一切都是为了打造属于您的好声音，Sound United，期待您的聆听。有关Sound United的更多信息，请访问www.soundunited.com。