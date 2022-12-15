双音腔沉浸式娱乐之选 雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机评测体验

蓝牙、Wi-Fi、毫米波等无线连接方式对我们的娱乐生活带来了深远影响，伴随着无线传输协议、硬件技术提升，TWS的出现等综合因素，甚至使得大部分智能手机放弃了传统的3.5mm耳机接口。

同样，在我们熟悉的桌面PC领域，以无线键鼠为代表的外设产品很大程度上为办公、娱乐提供了诸多便利，如果能够借由此类产品实现真正的“无线桌面”，想必可以在桌面外设的整洁度、便捷性、可携带性等方面带来不小的提升。

自解决了传输带宽、延迟等短板后，无线连接正成为游戏外设中新的高端特性。近期我们就收到了一款来自雷柏的双模无线RGB游戏耳机VH800，它配备物理双音腔与石墨烯振膜，近千元级别的配置售价为299元，接下来让我们通过评测来了解一下它的表现。

外观与功能设计

雷柏VH800是一款构型经典的游戏耳机，外包装采用简洁的全封闭设计，正面标有产品名称、渲染图以及产品类型：双模无线背光游戏耳机。

打开包装，我们可以看到起保护作用的黑色海绵包裹着VH800耳机本体，其中的夹层还包括线材、无线适配器、麦克风、说明文本等配件。

回到雷柏VH800本身，它采用了游戏耳机常用的深色主色调，深空灰配色带来电竞风、战斗风的观感。细节方面它同样有充足的表现力，头梁两侧镂空设计的伸缩可调金属连接结构，以及左右耳罩外侧炫酷的RGB灯条，可以说既实用又能带来充足氛围感。

佩戴舒适性方面，雷柏VH800采用蛋白皮质的头梁与耳罩，触感柔软细腻，搭配内部记忆海绵与全包耳结构，能够带来包裹性强、更加舒适的佩戴感受，同时有效降低环境音干扰。

这款雷柏VH800将主要功能区域集中在左耳处，按用户正常佩戴使用状态，从前往后分别为电源按键、麦克风接口、USB-C充电接口、灯效开关、音量滚轮与适配器/蓝牙连接模式切换键。麦克风为可拆卸设计，支持360°自由调节与降噪功能，且头端拥有独立开关。

拆机图解

这款雷柏VH800无线游戏耳机还拥有双腔音频、40mm钕磁单元、长续航电池等突出特性，我们通过拆机图解进行展现，具体的拆机过程也将以视频方式展现。

雷柏VH800的拆解较为简单，先拧下头梁两侧与耳罩连接处包括金属支架在内的左右各6颗螺丝，再进行下一步移除耳垫。移除耳垫后再拧下左右各4孔位螺丝，即可露出耳机内构。

雷柏给出的图解概念图显示，VH800耳机的双腔结构分为内外两部分，外层即是我们解除孔位螺丝后所见的内部空间。其中包括一部分线材、黑色海绵与贴近外壳一侧用于承载RGB灯体、控制灯效的电路板。

右耳外层腔体内还嵌入了一颗1200mAh锂电池，使得雷柏VH800无线游戏耳机拥有最高46小时连续使用续航(不开启RGB灯效)，同时使用左耳处USB-C接口约3小时即可充满电量。

而内层腔体则由一层盖板与其中的声音单元组成，拧下固定盖板的左右各2颗螺丝，即可看到其中的40mm单元。据了解雷柏此次为VH800搭载了单张成型的石墨烯复合膜片、40mm钕磁发声单元，带来强劲的功率与瞬态爆发力，在双腔结构加持下更是能提供充足的低中高分频能力、强大的游戏音效解析力，帮助玩家听声辨位、先发制人，带来身临其境般的音效体验。

最后是雷柏VH800的主板部分，由于右耳外层腔体部分空间分配给了电池，承担无线连接、音频处理、接口、控制等功能的主板自然位于左耳内部，接口均分布在主板一侧。

拧下2颗主板螺丝，经过轻微松动即可取下主板查看另一侧。可以看到此处主要布置了3个核心元件：右下方瑞昱RTL8763BFR蓝牙双模音频芯片，拥有一个ARM内核与一个低功耗DSP，内置8MB内存，支持蓝牙5.0;右上方100 10V VT贴片电容;左侧TP4056充电IC。

拆解视频：

佩戴与音质体验

作为一款无线游戏耳机，雷柏VH800自身重量约为340g，与雷柏其它有线耳机产品近似，可以看出在轻量化方面有所考量，避免在长时间佩戴中对玩家产生太大负担。借助轻量化、无线的特点以及触感柔软细腻的头梁与耳垫，雷柏VH800在体验中展现了不错的佩戴舒适性，且用户的转头、起身等各类活动也不再受到线材束缚。

在音质方面，我们选择通过游戏进行实际体验。《极限竞速：地平线5》是一款基调轻松愉快的赛车竞速游戏，玩家驾驶爱车驰骋于游戏中墨西哥的大街小巷时，往往也会感受到不同天气、不同区域带来的环境音，还包括车内电台播放的激昂摇滚歌单，种种音效搭配车辆本身的引擎、轮胎、风噪等，时刻为玩家提供全方位身临其境的音效感受。

而雷柏VH800提供的双腔分频能力，能够为用户提供清晰而富有层次感的复杂融合音效，中高频为主的人声、BGM与胎噪声，低频为主的引擎、排气轰鸣声都能够得到饱满的展现。

评测总结

作为雷柏“无线游戏外设全家桶”的又一名重要成员，雷柏VH800双模无线RGB游戏耳机可以说为玩家补上了桌面外设要素的最后一块拼图，凭借全面而强大的功能搭配实现了舒适易用，满足我们对高质量游戏音频与沉浸式氛围的需求。

无线连接在游戏耳机中仍是一种高端特性，拥有同类功能的竞品并不算丰富，而雷柏VH800在这一品类中无疑是一款高性价比选择，相信未来我们也会见到更多相似定位的雷柏游戏外设产品。