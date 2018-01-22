迷彩限量版JBL Flip4京东首发

【天极网DIY硬件频道】JBL迷彩家族再添新成员，迷彩版JBL Flip4即日起将于京东商城首发。纤细小巧的外形，独一无二的迷彩花纹，再加上JBL赋予它的得天独厚的声音，足以让它成为每个音乐爱好者不可缺少的一部分。

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迷彩版JBL Flip4新品首发期间，活动诚意满满，双重好礼在等着你。

【一重礼】

JBL Flip4迷彩版京东首发期间，开启了无条件免费抽奖活动，一等奖是价值4500元携程旅游卡，新年假期将至，刚好可以带上JBL Flip4迷彩版去度一个轻松惬意的假期!

【二重礼】

购买后优质晒单还可再领取乐扣乐扣保温杯，限量前100名，数量有限，先到先得!

新年来领之际，JBL Flip4无论是自用还是送礼都是非常不错的选择!不仅配备了丰富且实用的功能，而且，而且每个迷彩图案都是独一无二的，值得珍藏!

【无线蓝牙连接】

迷彩版JBL Flip4支持无线蓝牙连接，这也是其基本的功能之一。有效的连接距离在10米左右，并且，支持同时连接两台不同的播放设备，轮流播放音乐。最主要的是省去连接线，让聆听音乐更自由。

【强悍防护外壳】

迷彩版JBL Flip4的迷彩外壳，不仅仅是为了好看，织物外壳整体覆盖，再加上IPX7级的防水等级，无惧任何户外严苛环境，冬日里，小伙伴可以带上迷彩版JBL Flip4去尽情撒野了。

【JBL独特音质】

迷彩版JBL Flip4的声音澎湃强劲，浑厚有力。除了有过硬的硬件支持外，JBL独有的调音技术赋予它的内在魅力不容忽视。立体强劲的声音，将赋予音乐全新的动人力量。‘

【多台设备无线串联】

如果你觉得1台迷彩版JBL Flip4的声音不够过瘾，那你将多台迷彩版JBL Flip4通过其自带的JBL Connect+串联起来，组成无线立体音乐方阵，聆听激爽立体音效。

迷彩版JBL Flip4，京东首发三重好礼馈赠，喜欢迷彩，同时喜欢便携蓝牙音箱的小伙伴，千万不要错过这款迷彩版JBL Flip4。

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