雕琢高保真品质，宝华韦健Px8体验评测

【天极网DIY硬件频道】提起Bowers & Wilkins宝华韦健，在很多人心中它是全球知名的音响品牌。宝华韦健(B&W) 始于1966年，以前瞻性的技术创新、艺术感的外观设计及缜密精细的制作工艺，成为影响行业的传奇品牌，并四次荣获英国女皇奖。而正是这样一家全球瞩目的音响品牌，从2017年开始涉足蓝牙耳机领域。当时它近乎废弃了所有有线耳机业务，发布了PX耳机，从此一个经典系列诞生了。

如今，PX系列已经发布到了第八代，也就是今天的主角B&W Px8。作为一款旗舰耳机，宝华韦健可谓倾注所有，据悉负责研发Px8耳机的工程师团队，也曾为艾比路录音室所使用的800系列钻石扬声器的调音工作。有如此强大的研发团队做背书，让人们对于Px8充满了期待。

外观设计

Px8延续了PX系列标志性的设计，外形低调轻奢，有石墨黑盒两款配色供选择。

耳机的耳廓包括头梁没有采用人造皮革，而是使用了高品质的Nappa皮，因此佩戴后极其舒适。加上轻量化的铝制头梁和填充的记忆海绵，即便是长时间使用耳机也不会有明显的不适感。

耳罩外侧椭圆形金属装饰罩采用了钻石切边工艺，面板上为拉丝工艺，并用浮雕工艺印制了Bowers & Wilkins的logo。耳机头梁可调节大小，用户可根据的佩戴需求来调整。两侧耳罩可180°旋转便于收纳。

右侧耳罩上设有物理控制按键，可手动实现接/挂电话、切换歌曲的操作。左侧耳罩上则设有手动调整主动降噪档位的按键。

在降噪方面，Px8在开启主动降噪后通过4个消噪麦克风，可以有效降低和抑制噪音。另外，还配有2个高清麦克风，让耳机的语音通话性能大幅提升。

随耳机配送了两条数据线，Type-C转Type-C以及Type-C转3.5mm接口，方便用户连接不同设备使用。同时配送的收纳包也能很好的收纳耳机和数据线。

上手体验

前面我们说到Px8的佩戴是比较舒适的，通过耳罩内侧的R、L字母能直观的判断左右。

在根据自身调节好头梁长度后，耳机能做到与耳朵紧密贴合且不夹耳也不夹发。

虽然不通过App也能正常使用耳机，但当你连接Bowers & Wilkins App之后，用户就可以对耳机进行更加细化的设置或操作，比如耳机的消噪模式、EQ值设置、连接优先级等。

应用中对Px8的消噪模式分为三档：消除噪音、声音通过和关闭。并且当你连接多个设备时，它还能分别设置不同的消噪模式，方便在切换设备后重新调整消噪模式。

Px8出厂的效果就很不错，不过为能满足挑剔的用户，App中依然给到了EQ值设置功能，让用户有了更多的自主选择。

续航方面，Px8的Type-C接口支持快充协议，约2小时可将耳机从零电量充满，快充15分钟可使用7小时，满电状态下可使用30小时。

使用感受

Px8与设备的连接可以说是流畅无比，它支持无线连接也同样支持有线连接。无线连接采用蓝牙5.2技术，内置高通aptX Adaptive芯片优化无线传输延时，不仅做到了开机秒连，且在不同设备间切换也能做到无缝衔接，看直播也几乎没有时滞。

当然这块高通aptX Adaptive芯片还有平衡音质的作用。蓝牙5.2可支持aptX、aptX HD、aptX Adaptive三种技术，而Px8能能根据不同设备自动匹配可支持的最高规格。因此，如果你的播放设备支持支持aptx HD蓝牙无线传输，那基本都能获得一个非常不错的听感体验。

音质方面，Px8继承了PX7 S2的所有优点。且对驱动单元进行了升级，采用了40mm碳膜驱动单元，并使用倾斜的设计能有效降低总谐波失真。此外，它还搭载了宝华韦健自主开发的24bit DSP高清解码，更让Px8的音质有了保障。

在实际听音上，Px8没有特别的短板，能驾驭绝目前主流的所有曲目，高音不刺耳，中音清晰，低音浑厚有力，整体声场开阔。在听交响乐时，能感受到不同乐器的定位，如同身临其境般的效果;在听流行乐时，人声清晰有感染力，节奏有力不轰头。另外，在观影方面，立体声的配乐从两侧出发汇聚至中间，左右耳的感受如同音响一样，震撼十足。

降噪方面，Px8得益于拥有4个消噪麦克风，2个在耳罩内感知驱动单元的输出，2个在耳罩外感知外部的噪音，因此即便在嘈杂环境中，Px8依然能提供一个非常出众的消噪效果。

体验总结

总体来说，Px8是目前宝华韦健无线耳机中当之无愧的旗舰级产品。不管是精致的外观造型，先进的发音单元，大师级的调音技术，都彰显出了宝华韦健充满传奇色彩的品牌调性。

如今很多品牌的耳机都喜欢套一些类似电竞、赛博、黑科技等名头，以彰显自身的与众不同，但唯独没有将提升音质放在首位。而“忠于声音本真”的宝华韦健并没有妥协，无论是谁都能在戴上Px8的那一刻，感受到高保真音乐的独特魅力。