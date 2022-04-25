百元价位难逢敌手！雷柏VH350RGB游戏耳机评测

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在FPS类型的游戏中，耳机的重要性会比其他外设产品更重要，它能够为游戏玩家带来更多的声音细节，从而实现对游戏整体的控制。基于以上的需求，FPS游戏玩家会选择一款戴得舒服、定位准确的游戏耳机。

雷柏在最近推出采用轻量化设计的头戴式耳机――VH350RGB虚拟7.1声道耳机，轻量化的设计让耳机摆脱了长时间佩戴容易出现夹头的情况;50mm的大直径发声单元和虚拟7.1声道，为耳机带来精准的立体音效。

外包装方面，雷柏VH350RGB虚拟7.1声道游戏耳机依旧是经典的蓝盒包装，耳机盒内除了耳机本体外，还有一份说明书。

外观设计方面，雷柏VH350RGB游戏耳机采用头戴式设计，整体色调采用大众化的黑色语言，并在耳罩上采用大面积的三角形镂空设计，正中是雷柏的“V”字品牌LOGO。耳罩内部大量填充海绵，配合柔软的蛋白皮质包裹，能更好地贴合耳部轮廓，提升佩戴舒适性。

耳罩采用炫彩RGB灯珠，拥有灯光柔和、色彩饱满的特点，视觉效果优秀，能够满足游戏玩家的沉浸式体验。雷柏还将耳机的音量调节集成到左耳罩上，物理滚动式设计让玩家在激烈的游戏中随时调节音量;取消单独集成到耳机线的设计，有效减轻耳机重量，提升佩戴舒适感。

雷柏VH350RGB游戏耳机的头梁采用轻量化设计，顶部两根钢梁在保证耳机强度的同时，还能很好地减轻耳机重量。高自由度的可调节悬浮式头梁，使用时能大幅降低耳机对头顶的压迫，佩戴时更舒适;耳机大面的镂空设计，有效提升耳机的透气性，即便在炎热的夏天使用也不会感到闷热。

作为一款游戏耳机，雷柏VH350RGB游戏耳机支持自由调节的全指向性收音麦克风，能够在游戏时更好地和队友进行沟通。

在FPS等类型游戏中，良好的沟通可能直接决定游戏走向，同时凸显麦克风的重要性。游戏玩家关注的音效问题上，雷柏VH350采用虚拟7.1声道设计，能够为游戏玩家营造出极具层次感的声音效果，高度还原游戏画面的真实声音来源，精准定位实现先发制人。

软件方面，雷柏为追求极致的玩家准备专属驱动软件，玩家可以在软件内自定义音效，满足不同场景下的音效需求。

游戏体验方面，笔者选择《古墓丽影・暗影》和《坦克世界》对耳机进行测试。在《古墓丽影・暗影》的测试中，耳机能够清楚定位到各个方向的声音来源，并让笔者提前做好准备。《坦克世界》游戏中，耳机真是还原游戏中的引擎声、开炮声以及击中的声音，更准确的判断火炮和炮弹的类型。

收音方面，全指向麦克风能够准确拾取玩家的声音，并通过智能降噪减少杂音，游戏中的沟通更加顺畅、自然。

评测总结：作为一款为游戏玩家设计的轻量化耳机，雷柏VH350RGB游戏耳机拥有酷炫的酷炫设计、RGB灯效;轻量化头梁、舒适的耳罩为玩家带来舒适的佩戴体验;虚拟7.1声道技术、50mm大发声单元，让游戏玩家在耳机的帮助下，能更快、更准确的识别到游戏状态，实现快人一步。

目前，雷柏VH350RGB游戏耳机已经上市，官方定价139元，4月25日秒杀价仅119元，性价比超高，需要轻量化耳机的玩家就不要错过本次优惠。