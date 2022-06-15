紧凑小巧 支持数字音频收音 索尼发布新款枪型麦克风ECM-B10

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【天极网DIY硬件频道】2022年6月14日，索尼(中国)有限公司正式发布了可实现高品质收音的枪型麦克风ECM-B10。新的麦克风采用更加紧凑小巧的外观设计，同时具备ECM-B1M先进的定向拾音功能以及数字信号处理技术。

枪型麦克风ECM-B10

新品ECM-B10具备以下特点：

1、三种指向性模式，适应不同环境收音需求。2、索尼数字音频技术，提供更好的音质记录。3、热靴供电1，无需电池单独供电，户外可稳定拍摄。4、无需线缆连接，可避免由于误触线缆导致松动或摩擦机身产生不必要噪声。5、紧凑小巧，避免当使用广角镜头拍摄时麦克风入镜。

三种指向模式

ECM-B10采用波束成形技术，能够对4个高性能麦克风单元收集的声音进行数字信号处理，可在不同方向增强收音的指向性来自定义音频录制模式。 ECM-B10提供三种可选指向模式，分别是强指向性(超心型)、单一指向性(心型)和全指向性，用户可根据拍摄环境轻松切换。

左起：强指向性(超心型)、单一指向性(心型)、全指向性

l 强指向性(超心型)：收集前方狭窄区域的音频信号，并且抑制其他方向的声音，适合采访、Vlog自拍等声音收集仅限于前方狭窄范围的场景。

l 单一指向性(心型)：收集前方宽广区域的音频信号，并且抑制来自于后方的声音，适合录制多人之间的对话。

l 全指向性：全方位均匀地收集音频信号，适合有环境音录制需求的场景。

低噪声高音质收音

ECM-B10可通过有效抑制噪声来实现清晰的高品质音频录制。麦克风支持数字信号处理，从而降低噪声使收音更加清晰，更少的二次音频编辑也让后期工作流程更加高效。麦克风采用Mi多接口热靴设计，支持模拟和数字信号两种信号模式传输。当与具备数字音频信号接口的机身连接时2，可获得更加清晰的高品质音频。此外，ECM-B10的抗冲击和振动抑制设计可有效抑制低频噪声，无需线缆连接则消除了通过线缆传输的噪声。附带的防风罩可将环境风噪声降至更低，即使在室外拍摄也可轻松获得清晰的收声。

ECM-B10支持模拟/数字信号切换

ECM-B10还提供了更多专业的功能，包括如下音频设置：

l ATT(ATT衰减器切换)：0 dB/10 dB/20 dB

l FILTER(降噪/低切模式切换)：NC(降噪)/LC(低切)/OFF(关闭)

l AUDIO LEVEL(音频自动/手动模式切换)：AUTO(自动)/MAN(手动)

l DIGITAL/ANALOG(数字信号/模拟信号切换)：DIGITAL(数字)/ANALOG(模拟)

ECM-B10音频设置

更多人性化设计

ECM-B10设计紧凑小巧，麦克风收音单元长度仅约为79.3mm，重量仅约72g，即使搭配拍摄手柄或稳定器进行创作时也具备灵活的机动性。麦克风可通过Mi多接口热靴与机身直接相连，无需线缆设计可避免侧翻屏和外部电源的影响，让用户拍摄时具备更佳的灵活性。机身可直接为ECM-B10供电，拍摄时无须担心因麦克风电量不足导致的收音失败问题。

麦克风背部提供了详细的音频设置，可一目了然地检查设置状态，让用户在拍摄时更加安心。ECM-B10的防尘防潮设计3增加了耐用性，当与同样具备防尘防潮设计3的机身和镜头组合时，在户外也可以放心地进行创作。

价格和上市时间

索尼ECM-B10将于2022年7月中旬上市销售，建议零售价为人民币1,999元。

备注：

1 根据兼容型号不同，可能无法通过Mi热靴供电。兼容信息可参考 https://www.sonystyle.com.cn/products/accessory/microphone/ecm_b10/ecm_b10.html

2 DIGITAL/ANALOG(数字信号/模拟信号切换)开关出厂默认模式设置为“ANALOG”，建议连接具备数字音频信号接口的机身时设置为“DIGITAL”。如果机身不兼容“ANALOG”连接并且将ECM-B10设置为“DIGITAL”，则会显示警告。

3 不保证100%防尘防潮。麦克风表面的灰尘或水滴可能会干扰收音，使用前应使用洁净柔软的干布擦去。