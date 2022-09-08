Bose 发布全新QUIETCOMFORT消噪耳塞II

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【天极网DIY硬件频道】2022年9月8日，中国 ―― 今天，发明了消噪耳机的品牌将再次引领行业革新，Bose发布全新一代真无线消噪耳机：QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II。通过全新Bose CustomTune 智能耳内音场调校技术，产品可根据每个人独特的耳内结构，智能地进行定制化调节，打造出个人独一无二的听觉盛宴和强大的消噪表现。

Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II采用全新设计。相比上一代产品，单只耳塞的体积减小约三分之一，重量不到7克;配套的充电盒小巧便携。同时，新品还提供了全新 Fit Kit适耳套装，包括可自由组合的稳固环和耳塞，使佩戴同样实现个人定制化，达到名副其实的QUIETCOMFORT：全天候舒适稳固的佩戴体验。

全新QUIETCOMFORT 消噪耳塞II售价为2,299元，黑色配色将于9月29日正式发售。9月16日起，用户可在Bose官方门店、官方线上平台以及Bose授权经销商门店开启预定。岩白配色将计划于2022年底发布。

“自从我们将消噪技术带入市场以来，Bose不断突破声学技术和产品设计边界的热情从未改变。QUIETCOMFORT 消噪耳塞II 就是这份努力的最新成果。”Bose首席产品官Raza Haider表示，“我们相信声音的力量，它可以使人瞬间到达最爱的音乐会现场、唤起一段刻骨铭心的回忆，或仅仅是点亮一份好心情。QUIETCOMFORT 消噪耳塞II可以激发这个力量，它为每个人量身定制专属的听觉盛宴，让人沉浸其中，声音的魅力触手可及。"

CustomTune智能耳内音场调校技术带来音质与消噪体验升级;搭配ActiveSense™ 噪音动态感应技术提升通透模式表现

CustomTune智能耳内音场调校技术在全新QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 中首次亮相。该技术在用户取出并佩戴耳机时会自动开启。用户可以听到一个Bose 特有音效，与此同时，内置麦克风会针对耳道对该音效的反映进行测算。耳机随即根据测算结果精准定制出该用户专属的听觉效果与消噪体验。这一切都将在不到0.5秒的时间内完成。

声音方面，CustomTune技术针对每个人独特的耳道结构定制优化音频分布，使传到耳膜的声音正如音乐家所期望的一样：栩栩如生、富有细节、清晰深邃。为实现更强大的消噪效果，CustomTune智能耳内音场调校技术还可以自动校准传到耳内的消噪信号，显著提升消噪体验。特别针对以往难以消除的噪音频段，如近距离人声、公交车上婴儿的哭闹、或居家办公时的干扰，QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 可以在用户甚至还没意识到的时候，便使其悄然淡出。同时，CustomTune智能耳内音场调校技术可以实时感应用户周围环境中的噪音变化，以时刻保持强大的消噪表现。

CustomTune 技术提供的定制化智能调校还可以与ActiveSense™ 噪音动态感应技术相结合，显著提升通透模式的效果。在通透模式下，周围环境声音更加清晰入耳，听起来生动自然。当发生强烈噪音干扰时，ActiveSense™ 噪音动态感应技术可提供适合用户个人听觉感受的定制化消噪效果，在噪音出现时即刻消噪，并在噪音结束时自动停止。

全新Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 单只耳塞拥有四个麦克风：包括1个位于内侧的麦克风和3个位于外侧的麦克风，用来感应、测量，并将噪音信号传递到搭载Bose独家算法的定制芯片上。结合微型传感器，该系统可在毫秒之内精确反应，发出相反声音信号，带来Bose独有的非凡消噪体验。

全新Fit Kit适耳套装：为舒适与稳固而生

为实现QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II强大的消噪效果，首先要确保耳塞与耳朵的高度适配。产品将传统的一体式耳套分成两个部分：贴合耳廓的稳固环和伞状的硅胶耳塞，两者结合确保了佩戴的稳固和密合性。

Fit Kit适耳套装提供各3种尺寸的稳固环和耳塞，可以实现多达9种组合方式。考虑到每只耳朵都不相同，即使是同一个人的左右耳也会有细微差别，Fit Kit不同尺寸之间可以自由搭配，以便用户找到最适合自己的组合，享受全天候舒适稳固的佩戴体验。全新采用的先进材料与制造工艺保证了稳固环和耳塞在柔软服帖的同时，又坚固耐用并易于更换。

Bose音乐App中新增的 “佩戴测试” 进一步保证了产品与耳朵的适配度。系统通过播放CustomTune中的音效来测试耳机是否存在漏音，确保QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II为每一位用户提供定制化的听觉盛宴和强大的消噪表现。

广泛兼容、快速连接、超长续航时间

Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II兼容iOS和Android设备，全新升级的消噪算法实现了语音拾取功能优化。产品采用Bluetooth® 5.3蓝牙连接，具有IPX4防汗和防水等级，并支持移动设备内置语音助理。

QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II拥有6小时电池续航时间，充电盒将提供额外三次满电支持，在1小时内完成对产品的充电。另外，20分钟快充能够支持2小时持续播放。充电盒可以通过USB-C®在三小时内充至满电。

新品的左右耳塞都支持触控操作，包括播放和暂停、音量控制、切换曲目以及接听和结束通话。此外，Bose 音乐 App还提供了更多的功能选择，如快捷设置、消噪模式设置和均衡器调节。用户后续还可以通过固件更新，获得更多新增功能。

关于Bose公司

Bose公司以其卓越的音频产品享誉全球, 涵盖了家中、外出和行车途中等各样生活场景。自1964年，Dr. Amar Bose创立公司以来，我们始终坚持通过科技创新为人们带来非凡的聆听体验。Bose的全体员工，无论是工程师、研究人员，还是音乐爱好者和梦想家，都相信声音的力量：它能够带来改变、传递美好，让人焕发新生。近60年来，正是这个信念不断激发出了一件件标志性的产品，不断改变人们聆听音乐的方式。