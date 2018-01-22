红红火火过大年 创新喊你带年货回家

【天极网DIY硬件频道】2018年是农历狗年，创新为了迎合消费者的喜好，特意推出了温暖中国年，年货先带回家的口号，活动优惠多多，值得买买买。笔者借此良机向大家推荐创新科技好的产品。

其时尚出色的外观，良好的声音素质和极高的性价比都为其积累了良好的口碑。而Aurvana系列的全新续作AURVANA LIVE2更是吸引了大批粉丝。从发售时间来看，LIVE到LIVE2之间间隔了长达5年的漫长时间，由此可见创新对LIVE系列的重视和对LIVE2产品的专注程度。

Aurvana Live2采用精准的40毫米钕磁体发声单元以及生物纤维振膜并经过缜密调校，可呈现出与现场演出相媲美的音频真实度。所输出的声音是忠实的、如水晶般纯净的。高音细节丰富，低音深沉，提供绝佳的听觉享受。

Aurvana Live2打造出富含扎实低音的逼真音乐，畅享良好的舒适感。耳机采用生物纤维发声单元技术并经过缜密校声，声音表现自然而真实。同时配备的可拆卸式音频线具有控制式麦克风和音量调节，便于搭配智能手机进行语音通话。

耳机的骨架内使用的是不锈钢内衬，拥有很高的强度同时又不失柔韧性，佩戴时不会有过度的夹头感。耳罩由高品质人造皮革和记忆泡沫打造而成，抵抗外界干扰，即使长时间佩戴任然感到舒适。

【产品名称】：创新 Aurvana Live2 头戴耳机

【购买地址】：https://item.jd.com/1020616.html

（ 作者：喧嚣 责任编辑：严|）

天极新媒体 最酷科技资讯 扫码赢大奖

评论

* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！

网上商城商品/规格/促销价格

相关报价