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红红火火过大年 创新喊你带年货回家

天极网硬件频道 2018. 01. 22 作者：喧嚣 责编：严|
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　　【天极网DIY硬件频道】2018年是农历狗年，创新为了迎合消费者的喜好，特意推出了温暖中国年，年货先带回家的口号，活动优惠多多，值得买买买。笔者借此良机向大家推荐创新科技好的产品。

　　其时尚出色的外观，良好的声音素质和极高的性价比都为其积累了良好的口碑。而Aurvana系列的全新续作AURVANA LIVE2更是吸引了大批粉丝。从发售时间来看，LIVE到LIVE2之间间隔了长达5年的漫长时间，由此可见创新对LIVE系列的重视和对LIVE2产品的专注程度。

　　Aurvana Live2采用精准的40毫米钕磁体发声单元以及生物纤维振膜并经过缜密调校，可呈现出与现场演出相媲美的音频真实度。所输出的声音是忠实的、如水晶般纯净的。高音细节丰富，低音深沉，提供绝佳的听觉享受。

　　Aurvana Live2打造出富含扎实低音的逼真音乐，畅享良好的舒适感。耳机采用生物纤维发声单元技术并经过缜密校声，声音表现自然而真实。同时配备的可拆卸式音频线具有控制式麦克风和音量调节，便于搭配智能手机进行语音通话。

　　耳机的骨架内使用的是不锈钢内衬，拥有很高的强度同时又不失柔韧性，佩戴时不会有过度的夹头感。耳罩由高品质人造皮革和记忆泡沫打造而成，抵抗外界干扰，即使长时间佩戴任然感到舒适。

　　【产品名称】：创新 Aurvana Live2 头戴耳机

　　【购买地址】：https://item.jd.com/1020616.html

作者：喧嚣责任编辑：严|）
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头戴式 入耳式 耳塞式 耳挂式 后挂式
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普通耳机 手机耳机 蓝牙耳机 HiFi耳机 音乐耳机 游戏影音 运动耳机 监听耳机 降噪耳机 语音耳机 无线耳机
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