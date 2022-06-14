户外听音好伴侣，BOSE SoundLink Flex体验评测

作者：佚名

【天极网DIY硬件频道】随着夏日的来临，人们对于室外活动的需求与日俱增。尤其是部分地区，很多人宅家久了之后，对于自由的向往更加迫切。野外露营、户外运动、徒步旅行成为了年轻人的首选。而在众多热卖的户外产品中，便携蓝牙音箱的出现让人倍感意外，难不成现在的年轻人都提前进入跳广场舞的阶段了吗？其实不然，音乐已经成为了很多人展现自我的方式，同时乐于分享也是年轻人之间的相处之道。便携蓝牙音箱能很好的满足上述需求，也因此成为了户外活动中非常推荐的听音装备之一。

在今年3月BOSE发布了SoundLink Flex便携蓝牙音箱。这款产品继承了BOSE声学技术，搭载了全频发声单元，并结合被动双振膜技术，能提供强劲有力、浑厚澎湃的低频表现。另外，它还具备了PositionIQ 技术，能够自动侦测扬声器的摆放模式，自动优化声音，确保始终都能保持最佳声音效果。体积方面SoundLink Flex足够的便携，能够收纳在包内随身携带。同时整机防水、防尘，以及坚固耐用的设计使它能够胜任任何恶劣环境的考验。

出色的音质、耐用的性能、优秀的颜值，作为今年的新品SoundLink Flex的表现着实让人期待。SoundLink Flex共发布了三种配色，本站收到的是雾白色，另两个配色分别是黑色和石墨蓝。机身尺寸为200*90*50mm，重量仅约600g，上手感觉很不错便携、轻巧。而音箱外的类肤橡胶材质，再增加手感的同时也能更好的保护机身，即便从台面高度跌落，能很好的进行缓冲，确保音箱不轻易的损坏。此外，机身具备IP67级别的防水、防尘设计，在掉入水中也能继续播放，甚至还能漂浮起来，对于喜爱水上运动的人来说这设计简直是太贴心了。

SoundLink Flex的侧面配有挂环，让它除了躺平、直立之外，又解锁了悬挂的听音方式。或许有小伙伴担心不同的摆放方式会不会干扰到播放效果？这点完全不必担心，BOSE为SoundLink Flex配备了PositionIQ 技术，通过该技术音箱能自动调整以优化声音，无论什么状态都能以饱满、均衡的音调播放音乐。

在机身的另一侧是音箱的Type-C充电接口，能方便用户在户外随时为SoundLink Flex充电。不过其本身续航能力还是非常强悍的，满电状态下续航时间达到12小时(官方)，超长的播放时间满足了绝大多数用户的使用需求。

音箱顶部为操控区域，电源开关、音量增减、播放暂停，还包括了状态指示灯。能直观的对音箱进行操控和观察状态。另外，SoundLink Flex搭配Bose Connect app 配套使用还能更加便捷。

进入App有简单易懂的教程，使每个用户都能通过app解锁SoundLink Flex的更多玩法。比如开启派对模式，可根据提示将它与其他BOSE蓝牙音箱配对后同时播放，组成左右声道，让音乐效果更加的立体。

SoundLink Flex的实际听音效果还是比较不错的。别看它个头不大，采用了扬声器的数字信号处理 (DSP) 技术、专有代码和自定义算法等独家BOSE技术，定制化设计的创新扬声器的单元，能够提供清晰有力的深沉低音。使音箱在有着优秀低音的同时，中频和高频也有不错的表现。

总体来说，BOSE SoundLink Flex非常适合对听音有一定要求，且又喜爱户外活动的用户。小巧便携且耐用的机身，搭配不错的音质表现，配合多样的玩法，是其成为了近期非常值得入手的蓝牙音箱产品。