60ÄêÉùÑ§ÏÈÇý£¬¶¨ÒåHiFiÎ´À´£ºKEFÍÆ³ö LS60 WirelessÎÞÏßHiFiÂäµØÊ½ÑïÉùÆ÷

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2021ÄêÊÇKEF´´°ìÁùÊ®ÖÜÄê£¬KEF³É¹¦È·Á¢ÁËÆ·ÅÆÓÚ×¿Ô½ÉùÑ§µÄÁìµ¼µØÎ»¡£´ÓÔçÆÚ²ÉÓÃºÏ³É²ÄÁÏµÄÍ»ÆÆ£¬µ½ÒýÁìÒµ½çµÄ¿ª´´ÐÔReference ÏµÁÐ£¬KEF ÒÔ½áºÏ´´ÐÂ¼¼Êõ¡¢Éè¼ÆÓë¹¤ÒÕµÄÎÈ¹Ì»ù´¡£¬²»¶Ï´òÔì³öÒýÁìÊ±´úµÄ²úÆ·¡£
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