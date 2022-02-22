惠威OS-10体验：千元以内桌面有源音箱的优质选择

作者：More

【天极网DIY硬件频道】宅经济在最近一段时间似乎仍在持续，在出行时常受限的大背景下，很多都选择了宅在家里玩乐，玩玩游戏，听听音乐进行放松。笔者身边不少朋友都开始买起了游戏主机，玩游戏自然是要追求影音体验，除了显示器，一套价格合适的音响自然也不能少。大部分朋友都表示，他们希望购入一套千元级别的音响，恰好惠威OS-10于近期抵达天极网评测室，作为一款售价888元的有源立体声音响，它的表现到底能否在千元价位站稳脚跟，我们一起通过实测和体验来一探究竟。

与惠威大多数产品不同的是，惠威OS-10的外观采用的并非经典的木纹设计，而是使用大面积织物包裹箱体，搭配前置哑光面板，整体的设计风格较为前卫，颇具现代感。与惠威此前的音响产品相同的是，OS-10配备了遥控器，以控制音响本身的音量等选项。不过值得一提的是，由于惠威OS-10的设计是面向桌面用户，音响与用户本身的距离比较近，因此主箱的上部也同时配备了触控按键，用户一伸手就能调控。

惠威OS-10的箱体整体呈流线型，前面板没有设置防尘网，长期使用可能需要用户时常清理音频单元表面的灰尘，并且家中有养宠物的朋友也需要更多留意，避免脆弱的振膜被抓伤甚至抓破。

不管是哪种定位的音响，连接性始终都是一个绕不开的话题，因为再好的腔体设计，多顶级的振膜材料，都需要首先在输入端保证音源的品质。 OS-10背面配备了齐全的输入端口，可以满足市面上大部分音源的接入。OS-10有线端口除了配备一组线路接入外，还配备同轴输入和光纤输入，可用以连接PC、电视、蓝光DVD等影音娱乐设备。同时，面对年轻人更加青睐的无线桌面，OS-10也配备蓝牙5.0无线输入，可以连接手机、iPad等移动音源设备。

惠威OS-10主副音响背部接口

在核心音频单元上，惠威OS-10配备了惠威全新设计的扬声器单元，其中高音单元为20mm软球顶「猫眼」高音，中低频单元则为4英寸长冲程单元，外框采用的是声学号角设计，惠威表示这种设计可以使音箱在近场声像定位以及指向性上更加出色。

据官方数据，OS-10上的这只20mm软球顶「猫眼」采用了20芯透明丝膜材料，可以使音质更加细腻，单元内部则采用钕铁硼的磁路系统辅以液磁冷却，使得整个单元能够承受更大的功率。

中低频单元部分，惠威使用了铝胴体锅底搭配天然橡胶折环，这种搭配可以使声音更加通透，提升整体解析力。单元内部的铁盆架中搭载了25芯的铝骨架铜线音圈以及铁氧体双磁路的系统，提升瞬态相应，同时，防磁设计的存在也让声音干扰更少，更加准确。

作为一款有源音响，惠威OS-10内置了高效低失真数字功放模块，同时配备宽电压开关电源，数字处理芯片来自德州仪器，可进行编程用于电子分频。后级采用的则是两枚放大芯片，用以驱动高/低音共计四只扬声器，提升音响的输出动态。

以上就是惠威OS-10基本的一些硬件内容，落实到具体的音质还需要我们通过试听才能得出结论。为了更加全面地评价这款音响的音质，同时更加适应它的目标人群的需求，我们选择了以下试听内容，分别是老鹰乐队的《Hotel California》94年现场版、Coldplay的《Viva la Vida》、Beyond的《冷雨夜》现场版以及动漫《机动战士高达UC》，用于针对复杂打斗场景的声音还原测试，来衡量这款音箱在实际看电影以及玩游戏时的效果。

《Hotel California》一曲中，笔者个人比较钟爱开头的乐器部分，这一部分也比较考验设备对于乐器的还原以及区分。惠威OS-10的实际听感还是不错的，整体的声音转换都有很好的区分度，同时解析力以及动态范围都令人满意，能够对沙锤这种量感较低的乐器做很好的呈现。

《Viva la Vida》是一首偏向摇滚的歌曲，对于低音有着比较高的要求。惠威OS-10整体的听感还是不错的，对于复杂场景的还原到位，低频部分的表现上，惠威OS-10的表现令人满意，相比于同价位的产品拥有更好的下潜。

Beyond的《冷雨夜》现场版在笔者的体验文章中时常出现，这首曲子笔者一般听中间贝斯Solo的部分，在这里，惠威OS-10呈现出来的声音通透干净，弦声紧实，还是相当不错的。

最后是动漫《机动战士高达UC》的观看，剧情中出现较多的爆炸、金属碰撞、人声以及一些乐器演奏的Bgm，可以说是对OS-10的一个综合性的测试，当然对于游戏玩家来说，这个场景也相当有参考价值。总体来看，惠威OS-10的表现能够符合我们对这一价位的预期，由于猫眼高音单元的加持，OS-10在一些较为尖锐的声音呈现上相当真实，配合中低音单元，整体的临场感还是有比较好的保证，在玩游戏的时候能获得一个相当不错的沉浸感。

总体来看，惠威OS-10的表现还是满足我们的预期的。作为一款定价888元的桌面有源音响，在细节的音质上，OS-10各方面的表现都是可圈可点的。能够很好地满足用户日常影音、游戏的需求，在千元价位具备不错的竞争力，也是这一价位值得推荐的音响。