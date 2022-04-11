工业风“潮牌”电竞装备 罗技G 新一代ASTRO A10游戏耳机评测

作者：Lord_ViTa

提起游戏耳机等外设产品时，我们最初的印象是各种“傻大黑粗”、追求最大化实用的设计风格。但随着玩家们对于电竞游戏氛围和体验需求的提升，各种潮流、战斗的外观设计伴随着RGB灯的应用开始普及到大众化的消费级产品中。

罗技G可以说是电竞游戏外设领域的头部品牌，罗技G系列的鼠标、耳机等外设产品也以黑色与“罗技蓝”相间的配色深入人心，不过一个接一个的“罗技蓝”和RGB风格外设总归让人产生了一些审美疲劳。2017年，罗技收购北美电竞潮牌ASTRO Gaming，将别具一格的游戏耳机产品线与外观设计风格引入了G系列。

我们近期收到了这款罗技G于3月22日推出的新一代ASTRO A10游戏耳机，相比前代产品，它在外观、佩戴舒适性、音质等方面都做了升级。面对日趋多样化的电竞场景，新一代ASTRO A10游戏耳机能否在满足年轻群体时尚潮流需求的同时，又为游戏玩家带来身临其境的音效体验呢？让我们通过评测看看它的表现。

外观设计

罗技G ASTRO A10游戏耳机的外包装采用较为简约的全封闭设计，正面以ASTRO A10游戏耳机外观图与型号名称为主要元素，并带有罗技G与ASTRO的Logo，右下角写有这款耳机支持的主要设备和采用的连接方式：可支持不同操作系统的个人电脑，PS5、XBOX SERIES X/S、SWITCH等游戏主机，以及各种智能手机，前提是需要具有3.5mm音频接口或是通过转接器连接。

罗技G ASTRO A10游戏耳机的外观不同于其它游戏耳机产品常用的黑色主色调，而是采用了全新的工业风设计，并提供铁艺黑，机甲白，翠晶绿，机械灰和能量紫5种颜色，为玩家提供更多个性化选择，本次我们收到的就是其中的机甲白与机械灰版本。

耳机主体的头梁与耳罩部分采用独特的塑料材质，独特之处在于它既带来了不错的轻量化体验，又具有坚固耐用的特性，同时至少35%的部分采用可回收原料，使得ASTRO A10游戏耳机成为一款顺应低碳潮流的耳机产品。

对不同人群头围的尺寸调节能力方面，ASTRO A10游戏耳机采用了阻尼感适中，可进行无极调节的两侧滑轨，搭配可大幅弯曲的头梁，实现自如适配大小头围并均匀贴合耳部。头梁垫与耳垫均采用经过升级的布质表面+记忆海绵，带来更为透气、轻柔的佩戴感受，并且均可进行拆卸更换。多角度的人体工学优化设计能够为佩戴者提供持久佩戴时更轻的负担和更舒适的体验。

ASTRO A10游戏耳机的左耳罩外侧设计有一体化麦克风，底部则是音频线接口。麦克风采用翻折即静音的快速功能设计，向前旋转90°开启通话功能，翻折至与头梁重叠时即可静音，保障用户的个人隐私的同时带来便捷使用体验。内置的6.0毫米单向麦克风能够输出清晰透亮的语音，让团队沟通更顺畅。

最后是线材方面，ASTRO A10游戏耳机配有附带音量调节滚轮的3.5mm音频连接线以及适配PC的一分二转接线，表面橡胶材质相比常见的编织线更加柔软可塑。

佩戴与音质体验

优秀的人体工学设计与颇具创新特点的材质，使这款ASTRO A10游戏耳机重量低至246克，相比上一代减重约30%，极致的轻量化和柔性头垫、耳垫材料的充分运用让笔者在佩戴时感到十分舒适。在佩戴与音质体验的测试环节，笔者拿出了家中的一款入门级7.1声道游戏耳机罗技G430进行对比，这款产品现在已经升级至G431，具有多种新特性，并且与ASTRO A10游戏耳机处在相近的价位段。

在佩戴方面，ASTRO A10游戏耳机由于具有更轻的自重、更具可塑性的头梁与大量柔性材料的应用，相比G430具有更好的佩戴舒适性。G430更多采用了硬质塑料与内部金属梁强化坚固性，同时在头梁垫与耳垫方面的用料略逊于ASTRO A10，因此在初次使用时可能会给用户更强的压迫感，需要用户在多次使用中逐渐适应。

而在音质方面，它们的表现则各有千秋。笔者在测试中选择了游戏实机、罗技G HUB与杜比全景声资源三种场景，体验它们的低中高三频音效与环绕声定位效果。

游戏实机方面，ASTRO A10游戏耳机凭借ASTRO AUDIO V2定制调音充分发挥出32毫米动态驱动单元的性能，将游戏中的BGM与角色行动产生的音效变得清晰、丰富且有层次感，将中高频为主的BGM与人声、音效以更加饱满的效果呈现，并以24Ω低阻抗轻松应对日常影音娱乐需求。

G430的音效表现具有更均衡的特点，兼顾了中高频与一定的低频性能。它具有相比ASTRO A10尺寸更大一些的40毫米驱动单元，同时也具有更高的阻抗。

值得一提的是，罗技G430是一款支持7.1声道的游戏耳机，因此它需要通过USB数字音频转接线与罗技G HUB软件连接至PC才能发挥出全部性能。由于ASTRO A10游戏耳机无法直接在罗技G HUB中识别，因此我们将两款游戏耳机均连接到G430的USB数字音频转接线上，分别在同样的环境中进行环绕声效的体验。

体验结果显示，ASTRO A10游戏耳机依然具有更清晰饱满的中频音效表现，但在低频方面稍显欠缺。在立体声方面，G430能够营造更广阔的声场与更精准的定位，ASTRO A10游戏耳机则能够对声音方位进行基本识别，但在声场表现上逊色与前者。

我们也分别在两款游戏耳机的常规连接方式下，直接使用杜比全景声测试内容分别进行体验，得出了与罗技G HUB软件测试素材相近的结果。这证明罗技G ASTRO A10游戏耳机与过去价位相近的罗技G430游戏耳机在音质表现上各具特色，ASTRO A10具有清晰、丰富、多层次的音质体验，更适应快节奏电竞需求，G430与后续的G431能够兼顾低频音效，以及凭借7.1声道营造广阔声场。

评测总结

相比市面上其他同品牌或不同品牌相近价位的游戏耳机产品，罗技G新一代ASTRO A10游戏耳机都有着独特的优势，即在保障游戏耳机本质属性和音质、通话性能的前提下，通过外观设计与人体工学的优化，带来前所未有的时尚观感与轻量化舒适佩戴体验。这也让它打破了我们对于游戏耳机“傻大黑粗”的印象，并且在不配备RGB灯的情况下找到了另一条潮流化路线。

并且，罗技G新一代ASTRO A10游戏耳机还是一款“环保产品”，它的塑料部分至少有35%使用了可回收原料，纸质包装的木材来自FSC森林认证，即符合“可持续发展”的森林木材资源。同时，罗技还为其出资达到了高质量且符合标准的碳补偿，也就是将每一件产品生产过程中产生的碳排放通过植树造林等方式进行等量的吸收，从而实现碳排放的中和。选择这款耳机，在某种程度上也是为碳中和目标尽了绵薄之力，在电竞外设产品中也是十分新颖而独特的概念。