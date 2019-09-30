打破传统概念+舒尔SE846-BT2套装带来更多可玩性

作者：Tp

【天极网DIY硬件频道】如果你用SE846聆听过喜欢的音乐，就能感受到舒尔以匠人般的作品为用户传递着对声音的理解和表达。

HiFi耳机正顺应时代变化开始低阻抗和无线化的变革，随着移动设备娱乐能力的强化和越加丰富的在线流媒体资源，高解析力和对不同音源的优化意味着在出行通勤、灵感创作或运动健身的时候有更多的自由和选择。

舒尔针对移动娱乐时代，带来SE846-BT2无线耳机套装，保留舒尔引以为傲的HiFi基因，兼顾传统音乐聆听和新媒体娱乐的需要，全新升级的BT2无线蓝牙5.0耳机线可轻松为设备和SE846之间搭建起高码率的无线信号桥梁。

SE846：经久不衰的经典之作

舒尔通过BT2无线蓝牙耳机线为用户带来传统和革新的融合。SE846-BT2套装依旧提供丰富的配件，在SE846-BT2套装内保留了黑色记忆海绵耳机套、灰色柔软弹性耳塞套、黄色泡沫套、白色三节耳机套、便携包、3.5mm转6mm转接头、航空头、导管拆卸钥匙、三种不同风格频响导管、3.5mm标准音频耳机线、3.5mm通用通话耳机线、BT2蓝牙耳机线。

舒尔开创了独特的“声学路径”和可更换导管先河。动铁单元先天性对弱电信号的反馈力让SE846搭配BT2时拥有极佳的推力，舒尔SE846拥有四单元三分频结构，由单独的高音单元和中频单元以及两个低频单元组成，为了强化低频部分的量级和弹性。

源于舞台的耳返式佩戴结构是舒尔最具有代表性的标签之一，耳返的作用就是确保艺术家能不被周围声音干扰，并且清楚的实时监听自己的表现，因此耳返式拥有实在的隔音特性、牢固的佩戴方式。官方给出的数据为可阻断37dB的外部噪音，能为用户带来更好的聆听体验。

低通滤波器：动铁顶配

当舒尔SE846凭借低通滤波器成为新旗舰之后，光低通滤波器的讨论就持续了很久，别看低通滤波器是由几篇薄薄的钢片组成，要实现足够长的声学路径并且将一片片铁片贴合在一起放入小小的耳机腔体内，这种工艺复杂度显然舒尔花了很大的人力、精力和资源才实现的。

SE846最大的特点在于可以更换导管，在SE846的配件中“导管拆卸钥匙”就是实现更换导管的关键工具，一头用于储存导管配件一头为配套的拆卸工具，这样即使你在旅途中同样可以按照心情和喜好来更换不同的导管。

3种导管：黑(温暖)、白(明亮)、蓝(平衡)

舒尔SE846为用户提供了3种导管，分别对应实现通透的白色导管、实现声音平衡的蓝色导管以及实现温暖的黑色导管，不同的导管会在同一个SE846上的确会带来明显不同的声音表现，SE846默认搭载的是蓝色的平衡导管，而更换也同样简单。

在更换导管时通过专用的拆卸工具将导管底部的固定部件拧开就能轻松将导管取出，按照用户对声音的需要可以选择白色(明亮)、蓝色(平衡)、黑色(温暖)3种导管，按照拆卸的步骤再将导管安装即可，可替换式导管实现从1K-8K频段的提升、衰减、中性，可更换式导管加强了SE846的可玩性，丰富的声音趋向自定义也让这款旗舰非定制级四单元耳机的更具有附加值。

BT2：手机娱乐的前提

SE846-BT2为用户提供了丰富的可玩性，传统的有线连接播放器、有线连接手机、无线连接手机，基于MMCX镀金接口的BT2无线蓝牙线支持所有舒尔SE系列的耳机产品，并且适配所有没有3.5mm音频接口的移动设备，全新的BT2 除了支持原有容错性较高的SBC、AAC和aptX之外，还加入aptX HD、AptX低延迟特性，这也意味着只要你的Android移动设备芯片采用的是晓龙835芯片则原生支持aptX HD,实现24bit/48Khz无线音频传输，品质优于传统CD的声音表现，在传输端解决了无线传输信号瓶颈也为SE846提供充沛的信号输入。

BT2无线蓝牙线提供10小时的连续播放时间，比先前版本提高了25%。10小时的播放时间基本上意味着可以在通勤途中使用耳机一整周而无需充电。同时，快速充电15分钟即可提供长达两小时的无线享受。

使用BT2无线听音时，通过挂耳和电池仓前置形成牢固的三点支撑位，在尽量较少身体接触面的同时有效避免听诊器效应，右侧的线控设置的独立三个按钮组合，能快速的上手盲操作。背夹和电池仓侧面的凸点增加牢固度，在日常聆听、玩游戏和小幅度运动中提供稳定的支撑。

全面的优秀本质

在第一次接触到舒尔SE846的时候我当时对这款耳机的评价是一款全面且非常适合作为退烧的一副耳机，随着时代和娱乐资源的变化，今天重新来审视SE846-BT2套装会发现，舒尔将这种杂食的本质推向更多的娱乐场景，仅仅是聆听音乐用户并不满意，无论是观看电影还是玩游戏音质本身同样起到非常重要的作用。

耳塞的作用就是为了移动便携聆听，因此个人很少会针对移动便携的耳机产品去测试古典音乐，更多的是选择主流的音乐风格，随着音乐的去界限化越来越多的世界音乐在一首歌中采用了多种音乐风格，这对于SE846-BT2耳机来说尤为合适。

动铁在中高频的优势本就非常明显，SE846-BT2保持动铁单元在中高频部分解析力和细节刻画的能力，大信息量带来的是丰富的声音细节表现，和对乐器和人声的精确表达，低通滤波器不仅能强化低频部分的量感同时也能让动铁本身的“冷”味变得更温润。

SE846传承耳返突出人声和环境声音的细节刻画，在中国人特别喜好的部分一直有着不错的表现，低频部分SE846改善了动铁低频“冷”的印象，舒尔SE846动铁耳机声音偏暖的一部分原因是因为15Hz，这部分声音人耳无法听到但是身体却能感受到，而这一种微妙的感受就是判断声音“冷”“暖”的依据。

SE846在有线版本时就是最佳的非定制旗舰型号，在搭载BT2无线蓝牙耳机线之后其出色的音质就不仅仅停留在音乐聆听，电影和游戏中的音效直接决定了感官的沉浸感和判断力，能将声音中丰富细节部分的展现出来的电影音效我们通常称作“家庭影院系统“，SE846-BT2则可以打造一个移动便携的小型“家庭影院系统”，同样在地铁或是咖啡馆你可以享受到电影音效中宏伟的配乐以及丰富的细节声音表现，这种体验很少能在其他耳机上感受到，特别是在搭配黑色导管+黑色柔软耳塞观看各种大型美剧时，气宇轩昂的宏大场景透过SE846-BT2套装会让初次体验的你惊讶不已。

短视频的流行也正促使轻制作的盛行，所谓轻制作就是通过手机进行运镜拍摄，并直接在手机上进行视频的简单剪辑并上传到个短视频平台，会一些剪辑的大神还特别喜欢做视频卡点操作，这就对无线耳机的低延迟和音效有一定的要求，在体验过程中挑选出来的vlog BGM都是基于SE846-BT2播放确认的，再通过剪辑软件搭配视频原音和vlog BGM通过SE846-BT2来回放，确保音效从制作初期到完成声音的统一性。

移动娱乐的兴起导致游戏渐渐从PC转向手机端，随时随地开黑已经成为司空见惯的社交方式，主流的MOBA和FPS游戏音效对于玩家来说同样至关重要，解析能力强、定位精确、低延迟的耳机等同于物理BUFF，能帮助玩家更快的洞悉周围环境并且做出正确的判断，同时以更高的品质享受游戏的BGM和音效，SE846-BT2拥有的4动铁三分频加上独家的低通滤波器，在音乐、人声、器械声音、脚步声等方面如实还原接近于真实的声音，BT2搭配Android设备基于aptXHD传输，确保低延迟、高带宽的无线信号传输，出色的解析力和对游戏环境音效的还原，能让你很快沉浸在游戏的体验中。

舒尔SE846的低通滤波器在整个行业来说是一种史无前例的创新和尝试，这种勇气让这款旗舰级型号在历经6年之后依旧成为许多人侃侃而谈的”非定制旗舰级“耳机产品，BT2无线蓝牙线是舒尔继低通滤波器之后第二个创新的尝试，其他品牌都推出成套的无线耳机方案，舒尔偏偏背道而驰推出BT2无线耳机线搭配其经典的SE系列耳机，为舒尔用户带来更多的可玩性，对自己的SE系列耳机的潜力有了全新的认识。