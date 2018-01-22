运动伴侣 Bose SoundSport Wireless京东售价1388

【天极网DIY硬件频道】说起全民健身，可谓是现代最火的词汇。随着广大国民对健康认知水平的提升，越来越多的人参与全民健身的运动当中。同时，随着运动人数的增加，越来越多的运动周边产品也应运而生。蓝牙运动耳机，成了健身周边设备中最热的产品之一。

很多运动的朋友都喜欢在运动中听音乐，可以帮助自己更快进入状态，保持运动的节奏，这也是蓝牙运动耳机受广大运动爱好者喜欢的一大原因。这次给各位推荐的运动耳机就是美国大厂Bose的SoundSport Wireless无线蓝牙运动耳机，这款耳机目前京东正值好物节促销，仅售1388元。购买地址：SoundSport Wireless

Bose SoundSport Wireless耳机除了在“Bose”商标位置的亮面设计，机身其他部分均采用磨砂处理，每一处细节都很精细，严丝合缝，彰显大牌品质。

Bose SoundSport Wireless耳塞的硅胶套采用了类似“月牙状”的橡胶设计，也就是Bose引以为傲的 “鲨鱼鳍”耳机套，其中柔软亲肤的鲨鱼鳍硅胶耳套也是一大亮点，佩戴上很舒，有点开放式耳塞的感觉，能减少耳塞对耳朵造成的压力，而其高密封性还可以起到被动降噪的效果，让你在运动中能够听清耳机中的音乐。

在充电接口的设计上，该耳机采用的是比较通用的Micro USB接口，Micro USB数据线可以说是人手一根，根本不用担心耳机没电找不到充电线，所以充电方面，这款运动耳机是没有任何问题。在续航方面可以实现连续播放6小时，带出去跑步不用担心电量不足，毕竟我不认为有人能带着耳机连续运动6小时。

SoundSportWireless的听感延续了BOSE音频产品一贯以来较为饱满沉厚的声音特点。低频部分略作削减，让听感在中更显自然，更加适合在运动中长时间的聆听。而且这款运动耳机在右边的线材上增添有麦克风和音量调节按键，在运动中也不会出现漏接电话的情况。

这款耳机延续了Bose经典耳机IN EAR的设计，并添加了蓝牙无线功能，让耳机摆脱线材的束缚，佩戴更加自由，能让你能在音乐中享受运动的乐趣。

（ 作者：Flying的猪猪 责任编辑：包涵）

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