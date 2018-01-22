天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

音频频道

家居时尚志华南访谈录外设酷品秀音频知识库FM106.2
您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道 > 音频>行情>Bose SoundSport Wireless 京东售价

运动伴侣 Bose SoundSport Wireless京东售价1388

天极网硬件频道 2018. 01. 22 作者：Flying的猪猪 责编：包涵
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网DIY硬件频道】说起全民健身，可谓是现代最火的词汇。随着广大国民对健康认知水平的提升，越来越多的人参与全民健身的运动当中。同时，随着运动人数的增加，越来越多的运动周边产品也应运而生。蓝牙运动耳机，成了健身周边设备中最热的产品之一。

　　很多运动的朋友都喜欢在运动中听音乐，可以帮助自己更快进入状态，保持运动的节奏，这也是蓝牙运动耳机受广大运动爱好者喜欢的一大原因。这次给各位推荐的运动耳机就是美国大厂Bose的SoundSport Wireless无线蓝牙运动耳机，这款耳机目前京东正值好物节促销，仅售1388元。购买地址：SoundSport Wireless

　　Bose SoundSport Wireless耳机除了在“Bose”商标位置的亮面设计，机身其他部分均采用磨砂处理，每一处细节都很精细，严丝合缝，彰显大牌品质。

　　Bose SoundSport Wireless耳塞硅胶套采用了类似“月牙状”的橡胶设计，也就是Bose引以为傲的 “鲨鱼鳍”耳机套，其中柔软亲肤的鲨鱼鳍硅胶耳套也是一大亮点，佩戴上很舒，有点开放式耳塞的感觉，能减少耳塞对耳朵造成的压力，而其高密封性还可以起到被动降噪的效果，让你在运动中能够听清耳机中的音乐。

　　在充电接口的设计上，该耳机采用的是比较通用的Micro USB接口，Micro USB数据线可以说是人手一根，根本不用担心耳机没电找不到充电线，所以充电方面，这款运动耳机是没有任何问题。在续航方面可以实现连续播放6小时，带出去跑步不用担心电量不足，毕竟我不认为有人能带着耳机连续运动6小时。

　　SoundSportWireless的听感延续了BOSE音频产品一贯以来较为饱满沉厚的声音特点。低频部分略作削减，让听感在中更显自然，更加适合在运动中长时间的聆听。而且这款运动耳机在右边的线材上增添有麦克风和音量调节按键，在运动中也不会出现漏接电话的情况。

　　这款耳机延续了Bose经典耳机IN EAR的设计，并添加了蓝牙无线功能，让耳机摆脱线材的束缚，佩戴更加自由，能让你能在音乐中享受运动的乐趣。

作者：Flying的猪猪责任编辑：包涵）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
BOSESoundSport wireless产品信息
SoundSport wireless
报价
图片
评测
  • 佩戴方式：入耳式
  • 耳机类型：耳机
  • 功能用途：无线耳机，蓝牙耳机，音乐耳机，运动耳机
  • 电池类型：锂电池
  • 充电时间：2小时
  • 尺寸：30.5×25×30.5mm
  • 查看更多参数>>查看更多产品>>

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

耳机报价

品牌
BOSE 铁三角 漫步者 森海塞尔 苹果 AKG Beats 小米 硕美科 索尼 华为 魅族 罗技 捷波朗 JBL 飞利浦 拜亚 哈曼卡顿 缤特力 宾果
价格选择
100元以下 100-300元 300-500元 500-800元 800-1200元 1200-2000元 2000-5000元 5000元以上
佩戴方式
头戴式 入耳式 耳塞式 耳挂式 后挂式
功能用途
普通耳机 手机耳机 蓝牙耳机 HiFi耳机 音乐耳机 游戏影音 运动耳机 监听耳机 降噪耳机 语音耳机 无线耳机
接头标准
3.5mm USB 3.5mm/USB 3.5mm/6.3mm 2.5mm
最新文章
更多>>
惠威科技
专注声音品质 惠威科技携全线精品亮相2018CES
超强2.0音箱
超强多媒体2.0音箱带来动听音质
软件数码办公IT新闻
微软AI绘图
微软将推AI绘图技术drawing bot:说啥画啥
男生网名
90后男生网名 认识的你眼中有你
热门产品
  1. 小米 AI音箱￥299
  2. 天猫 精灵X1￥499
  3. JBL GO音乐金砖￥299
  4. BOSE 502A ￥5500
  5. 麦博 M200￥269
  6. 惠威 M200D￥1399
  7. JBL Pulse 2音乐脉动二代￥1888
  8. 惠威 M200MKII(WiFi)￥1299
  9. BOSE 301￥3550
  10. 小米 随身蓝牙音箱￥69
焦点热词
蓝牙耳机蓝牙音箱极美荟惠威试听会钢铁侠耳机数码时尚风金刚小蛮腰音乐哑铃LX2麦博T1NFC耳机雷蛇游戏耳机