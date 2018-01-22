音随所想 Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器京东售1699

【天极网DIY硬件频道】这款Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器的成功与其品牌溢价、市场定价、技术应用有着很大的关系，其中最重要的原因无非就是选择在一个最正确的时间进入数字移动娱乐市场，在当时还未有同级别的竞争产品的情况下，Bose Soundlink mini2蓝牙扬声器算是当时市场上唯一的最佳选择。因此作为行业内的先驱者，在没有失败的情况下，必然是获得了海量的市场需求反馈，同时也引领了一波风潮。目前京东售价仅1699元

这款Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器，同时也是作为当时Bose声学科技高峰，这款产品采用了当时市场上独一无二的被动双膜共振技术，这款技术是通过两个体积小巧，经典设计的锥形发声单元产生不同寻常的高输出音量，发出浑厚爆满、逼真自然的声音以及全频音乐的体验。

除此之外这款Bose Soundlink Mini2之所以能够如此的热卖和设计时的产品卖点和特点有关，首先便是它以小博大同时使得声动更震撼，作为全新一代的扬声器，依旧保持紧凑的设计风格，一手掌握的小体积，670g重量，轻的出奇。

其次是特制的免提通话功能和智能语音引导，内置的麦克风，不仅可以接听或拒绝享受清晰的通话音质，轻松一键课语音引导蓝牙连接，并且可以告知匹配的蓝牙设备名称，使得连接更加简便。

【产品名称】：Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器

【购买地址】：https://item.jd.com/3169597.html

（ 作者：Flying的猪猪 责任编辑：包涵）

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