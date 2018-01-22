天极传媒：
天极网
比特网
IT专家网
52PK游戏网
极客修
全国分站

北京上海广州深港南京福建沈阳成都杭州西安长春重庆大庆合肥惠州青岛郑州泰州厦门淄博天津无锡哈尔滨

产品
  • 网页
  • 产品
  • 图片
  • 报价
  • 下载
全高清投影机 净化器 4K电视曲面电视小家电滚筒洗衣机

音频频道

家居时尚志华南访谈录外设酷品秀音频知识库FM106.2
您现在的位置： 天极网 > DIY硬件频道 > 音频>行情>Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器京东

音随所想 Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器京东售1699

天极网硬件频道 2018. 01. 22 作者：Flying的猪猪 责编：包涵
我要吐槽

责任编辑

　　【天极网DIY硬件频道】这款Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器的成功与其品牌溢价、市场定价、技术应用有着很大的关系，其中最重要的原因无非就是选择在一个最正确的时间进入数字移动娱乐市场，在当时还未有同级别的竞争产品的情况下，Bose Soundlink mini2蓝牙扬声器算是当时市场上唯一的最佳选择。因此作为行业内的先驱者，在没有失败的情况下，必然是获得了海量的市场需求反馈，同时也引领了一波风潮。目前京东售价仅1699元

　　这款Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器，同时也是作为当时Bose声学科技高峰，这款产品采用了当时市场上独一无二的被动双膜共振技术，这款技术是通过两个体积小巧，经典设计的锥形发声单元产生不同寻常的高输出音量，发出浑厚爆满、逼真自然的声音以及全频音乐的体验。

　　除此之外这款Bose Soundlink Mini2之所以能够如此的热卖和设计时的产品卖点和特点有关，首先便是它以小博大同时使得声动更震撼，作为全新一代的扬声器，依旧保持紧凑的设计风格，一手掌握的小体积，670g重量，轻的出奇。

Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器京东售1798

　　其次是特制的免提通话功能和智能语音引导，内置麦克风，不仅可以接听或拒绝享受清晰的通话音质，轻松一键课语音引导蓝牙连接，并且可以告知匹配的蓝牙设备名称，使得连接更加简便。

　　【产品名称】：Bose Soundlink Mini2蓝牙扬声器

　　【购买地址】：https://item.jd.com/3169597.html

作者：Flying的猪猪责任编辑：包涵）
请关注天极网天极新媒体 最酷科技资讯
扫码赢大奖
评论
* 网友发言均非本站立场，本站不在评论栏推荐任何网店、经销商，谨防上当受骗！
BOSESoundLink Mini产品信息
SoundLink Mini
报价
图片
评测

网上商城商品/规格/促销价格

相关文章
相关报价

音箱报价

品牌
漫步者 惠威 飞利浦 JBL 耳神 DOSS 小米 三星 索尼 罗技 不见不散 华为 爱国者 雷柏 艾特铭客 乐视 魅族 麦博 奋达 海尔
价格选择
100元以下 100-200元 200-350元 350-500元 500-700元 700-1000元 1000元以上
音箱类型
台式机 笔记本 蓝牙音箱 便携音箱 iPod/iPhone音箱 HiFi音箱 户外拉杆音箱 家居床头音箱 扩音器 低音炮音箱
声道系统
5.1声道 2.2声道 2.1+1声道 2.1声道 2.0声道 单声道
音箱材质
木质 金属 塑料
最新文章
更多>>
惠威科技
专注声音品质 惠威科技携全线精品亮相2018CES
超强2.0音箱
超强多媒体2.0音箱带来动听音质
软件数码办公IT新闻
微软AI绘图
微软将推AI绘图技术drawing bot:说啥画啥
男生网名
90后男生网名 认识的你眼中有你
热门产品
  1. 小米 AI音箱￥299
  2. 天猫 精灵X1￥499
  3. JBL GO音乐金砖￥299
  4. BOSE 502A ￥5500
  5. 麦博 M200￥269
  6. 惠威 M200D￥1399
  7. JBL Pulse 2音乐脉动二代￥1888
  8. 惠威 M200MKII(WiFi)￥1299
  9. BOSE 301￥3550
  10. 小米 随身蓝牙音箱￥69
焦点热词
蓝牙耳机蓝牙音箱极美荟惠威试听会钢铁侠耳机数码时尚风金刚小蛮腰音乐哑铃LX2麦博T1NFC耳机雷蛇游戏耳机