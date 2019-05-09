启用全新LOGO 舒尔上海新办公室乔迁庆典

作者：Tp

【天极网DIY硬件频道】5月8日，上海核心商业圈南京东路上，舒尔上海新办公室乔迁庆典在恒基名人商业大厦举行，Shure全球零售销售副总裁Abby Kaplan、Shure全球专业音响销售副总裁Peter James、Shure全球集成系统销售副总裁Jim Schanz、Shure 全球市场副总裁Erik Vaveris出席办公室落成剪彩仪式，并宣布品牌启用全新的LOGO，黑底绿字的全新LOGO彰显舒尔越发年轻的态度和对美好声音的执着追求。

1925年，Sidney N.Shure先生创立Shure Radio，发展至今舒尔依旧坚持Shure先生的初衷―对美好声音充满热情，在超过90年的历史长河中舒尔的产品出现在众多人类的关键时刻，传奇的猫王话筒55SH、历届美国总统使用的Unidyne话筒，备受滚石乐队喜爱的SM58话筒，而这些经典产品同样也安静的陈列在舒尔上海办公室内。

舒尔认为员工是企业非常重要的资产，因此舒尔上海办公室的环境几乎可以媲美上海任何一家顶级办公空间，上海办公室除了提供员工舒适的工作环境以外，还承担了展示空间的作用，在这里你可以通过沉浸式的方式体验舒尔旗下电话会议系统、天花板矩阵麦克风、经典SE系列耳机产品。

舒尔上海新办公室的落成也代表着这个全球领先的音响品牌对飞速发展的中国市场的重视程度，舒适的办公环境中更能激发员工的创意，也能更好的应对变幻莫测的中国音频市场，上海新办公室就是舒尔在中国这个激烈市场竞争时运筹帷幄的大本营，为员工创造更好的环境，Shure人能将更多的精力为用户提供高质量的服务，为百年Shure送上一份最好的礼物。