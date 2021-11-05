11月7日到手价680元！惠威AW-85不容错过

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】作为国内老牌音频厂商，惠威在2018年正式进军耳机市场，推出众多高性价比的产品。在2021年的双十一开门红中，惠威为粉丝和音乐爱好者带来大幅度优惠活动，其中旗舰的降噪耳机AW-85更是立减1019元，购买同事还将赠送多重好礼。

外观方面，惠威AW-85无线降噪耳机具有超高的辨识度，头梁经过惠威工程师的不断调整，让用户在佩戴过程中非常舒服，皮质的腔体具备出色的隔音效果，同时保证耳机在佩戴过程中的舒适性。惠威AW-85拥有独特的无线充电方式，通过特殊的耳机支架可实现磁吸式充电。

体验方面，惠威AW-85无线降噪耳机支持自动启停功能，能够智能识别用户是否使用耳机，并对音乐播放进行控制。通过轻触耳机左侧腔体就可以进入透明模式，通过环境语音增强模式和智能算法放大人声，能够快速与外界沟通而不需要摘下耳机。

音质表现上，耳机采用40mm的驱动单元，极薄的尼龙单元微孔声学振膜和二氧化锆镀膜金属穹顶复合单元技术，让AW-85耳机在10000高斯通磁量的强磁电路下依然具备宽频响、大动态、高瞬态的特点。三频表现非常均衡，在低频部分做到了很好地下潜，人声的感染力突出。总体音色表现非常出色，在同价位内音质属于第一梯队。

惠威AW-85耳机采用主动降噪模式，通过麦克风捕捉外界噪音，再通过降噪电路产生的逆反声波进行低消，让外界噪音消息在耳机中。惠威还为耳机设计了五种不同的降噪选择，利用更加精确的场景选，选择最佳的降噪模式，实现高品质降噪。惠威AW-85还拥有出色的降噪能力，降噪深度可达32dB，能完全屏蔽掉多种环境噪音。对于短途旅行或日常通勤的人来说是非常实用的功能。

双十一期间，11月7日00:00秒杀到手价680元，感兴趣就不要错过。