重现高保真细节的HIFI音质，万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero评测

作者：CHO

【天极网DIY硬件频道】真无线耳机现如今可以说是成为了时代的宠儿，手机玩家的标配。这种毫无束缚轻松携带的音乐体验可以为我们的生活中带来一些乐趣，驱散掉更多压力与烦闷。不过真无线耳机款式可以说层出不穷，小伙伴们面临各种选择眼花缭乱。

专业音频品牌1MORE万魔耳机推出新品――万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero，为广大音乐爱好者呈现“全面沉浸聆听”的全新听音多维度体验。接下来就一起来看看这款耳机吧。

独特外观设计

万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero的充电仓采用磨砂质感，圆角方形的充电仓外盒设计有别于其他品牌，更具特色。近似一块夹心饼干，1MORE Aero外观圆润扁平，也方便收纳于随身的小包与口袋中。

充电仓的手感很好，精致小巧，很光滑，开盖的阻尼感不错。充电采用Type-C接口，正反两面随心插，非常方便;即使是在夜晚光线不好的时候，也不用担心对不准了。

打开充电仓，耳机同样采用磨砂材质，并且磁吸地非常牢固，防止摔落，造成不必要的损失。放入时，不用完全对准，耳机即会轻松磁吸进去，进行随时充电。万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero，对于手笨以及手大的朋友真的是非常的友好。

耳机是入耳式的设计，非常轻，几乎是无感佩戴。本体耳塞套为L，随赠了不同尺寸(S/M/XL)的耳塞套供用户选择，戴上之后几乎没有负重感，佩戴更稳固。

丰富功能体验

音质方面，耳机采用定制化类钻石发声单元，重现高保真细节，听感均衡透澈。类钻石振膜具备超高硬度和灵敏度，高速传递声音干净利落，极大提升了高频延伸范围，实现了全频段低失真性能，呈现如钻石般晶莹剔透的音质。调音上充分发挥了单元优势，宽松自然但低频量感和质感表现都不错，对于众多曲目都非常舒缓和优美。

打破普通真无线小耳机声场狭窄、听感不自然的局限，此次1MORE Aero采用了自研的实时空间音频技术，将小耳机中的声音释放出来，消除“头中效应(In-head Effect)”。

与市面上借由手机处理的耳机不同，1MORE Aero将智能算法内置于耳机，不经手机实时性能更强，并兼容苹果、安卓等蓝牙设备，无论听歌或观影都能享有全新体验。借助耳机内置的陀螺仪与头部追踪3D音频处理算法，实时跟踪头部姿态，真实感受与固定声源之间的远近距离听感，听歌更具Livehouse临场感，看片也有影院级逼真体验。

为听感“细节控”用户充分考量，1MORE引入了全新智能听感均衡功能。由于人耳对不同频段声音的感知不同，且因耳道尺寸的差异，声音在耳内的反射效果也不同。当以低音量聆听音乐，较易听清中频声音(如：人声)，而高、低频细节则不易听清。智能听感均衡功能可智能侦测耳道特性，并对较不易感的高、低频细节进行实时补偿，用户还可依据个人听感手动调节，由此获得完整的聆听感受。

例如在试听的曲目中，越南神曲《Ngay Thơ》中的那声销魂叹息声和流行音乐就非常适合，几首歌的低音效果非常明显。另外，阿黛尔・阿德金斯标志性的声音，独具穿透力，也有低频量感带来的包围感。

声音除低频以一种更为宽松的方式进行展示外，中高频也加入了轻微的味道带来更好的艺术和情感诉求，并且提供了同样干净通透的听感，给予人们更好的聆听体验。

降噪方面，万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero搭载全新高度的QuietMax智能宽频降噪，主动降噪更深、覆盖频段更宽，且具备自适应功能，可精准拾取和抵消外界噪声，实现均衡主动降噪。无论是在地铁上，还是市中心的人潮中，轻触即可滤除恼人杂音，瞬间沉浸音乐氛围，让用户全身心享受音乐。

并且具备深度、均衡、智能动态、抗风噪等多种降噪模式。智能动态降噪可自动侦测不同场景的噪声情况，自动消噪，无需手动更便捷。得益于双反馈混合降噪技术，实现42dB旗舰级降噪水准。针对飞机、地铁、公交等强噪环境，消噪更干净，并兼顾HIFI音质。当你在地铁站等车的时候，可以开启深度降噪模式，隔绝外界没有用的噪音信息，例如：嘈杂声、咳嗽声等，享受纯净的音乐和剧情，即使在拥堵的车厢内，一段美妙的音乐也能让你瞬息间回一半的血。对于熟悉路程的用户来说，全程深度降噪模式也无妨，轻微的报站声还是可以听见的。

不太熟悉站名的乘客来说，在快要到站的时候，长触耳机表面转换成通透模式，即可随时听到到站提醒，以免坐过站，耽误了行程。一触再开启深度降噪模式，与“吵闹声”、“铁轨声”说再见，轻松追剧无烦恼，避免火车上有些噪音打扰回家愉快的心情。

在实际佩戴中，戴上1MORE Aero后周边的声音确实有所降低，特别是环境中的空调机声音过滤非常明显，在办公室等相对安静的环境下戴上耳机后便可降低周遭声音，就连同事敲键盘的声音都小了很多，而且音量也只需开到20%左右。不过音量大小的操作因人而异，同时也根据周围环境声的差异以及自己耳朵灵敏程度的不同而调整音量。

值得一提的是，1MORE Aero拥有左、右共6枚麦克风，融合DNN深度神经网络学习算法，可智能消除环境噪声多达30dB，保留清晰人声，为用户带来更舒适的听音感受。在实际通话中，对方表示声音非常清晰，使用者的耳机音量也不用放很大声，就能感受到声音的环绕感。在地铁等相对嘈杂的环境中通话，不用因为听不清楚声音而习惯性的大声喊，避免在公共场合成为路人的“焦点”，沟通更自然顺畅。

其他方面，官方续航数据可达28小时，这几天每天早晚通勤在2小时内，除了第一次充满，之后也没充过电，一般使用一个星期问题不大。万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero采用IPX5防水抗汗，可抵挡日常运动和微雨天气。疫情期间，在外使用后到家擦拭干净，用的放心、卫生。

另外，充电仓采用支持Qi无线充电协议的磁吸充电盒。下班疲劳到家后，无需弯腰找充电线，只需将充电仓放在任何支持Qi认证的无线充电板即可充电。早上发现忘记充电，借着洗漱的时间充电15分钟，即可接着听歌3小时。

配合1MORE MUSIC APP软件使用，万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero拥有深度、舒适、动态以及抗风噪四种降噪模式。在实际佩戴使用中，入耳式硅胶耳套的设计，在一定程度上已经起到了物理降噪的作用。以通勤为例，在室外步行、骑车以及地铁进站，风比较大的时候，开启抗风噪模式可以有效减少风噪对音乐的影响;在拥挤的地铁车厢中，深度模式下可以隔绝掉大多数烦人以及轮轨和空气动力产生的噪声。在车厢中也能享受属于自己的一片天地。

此外，除了以上四种模式，还有通透模式。对于需要走夜路或是独行的女生，完全屏蔽掉外界声音会让人感到没有安全感。夜晚周边的噪音没白天那么强烈，开启通透模式，随时了解周边信息，保证安全的同时也能享受音乐带来的舒畅体验。

万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero连接的速度和稳定性都不错，第一次连接好之后都是开盖秒连手机;双主机，左右耳机都可以单独使用，单双耳的切换也很快，而且支持佩戴感应，耳机取下音乐自动暂停，戴上继续播放，不错过每一个音符也更加省电。

1MORE Aero拥有12组专业录音室音效，源自录音室声音调校技术，为音乐爱好者带来风格多样且原汁原味的聆听体验，避免声音的失真“滤镜”。

万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero的操作方式是触摸式，具体的功能可以在APP里面自定义操控方式，调整成自己熟悉的模式。除了自定义操作模式，还有自动播放设置，就是前面说的佩戴感应，可以在APP里打开或者关闭，还有固件升级等功能，方便实用。

另外，万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero还支持双设备连接，可以将耳机同时连接两台有连接记录的蓝牙设备，自由切换，随心所欲。

总体来看，这款万魔空间音频降噪耳机1MORE Aero还是不错的，超高的颜值，出色的音质和通话质量，比较适合通勤需要经常佩戴耳机的朋友们。