DENON天龙音响新品震撼上市 尽享DHT-S217回音壁极致体验

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低调内敛的DHT-S217可将任何电视升级为家庭娱乐中心，内置两个大功率下射式低音炮和杜比全景声3D音频技术，无需加配独立低音炮，即可尽享精彩的环绕立体声体验。

2022年4月21日，成立于1910年的全球领先高端家庭娱乐和个人音响产品制造商Denon天龙音响，正式宣布推出支持全音域杜比全景声的Denon DHT-S217回音壁。DHT-S217造型时尚，声音清晰度高，对话如水晶般清晰，拥有两个内置低音炮，保证低音浑厚深远，效果足以令音乐电影爱好者们心满意足。DHT-S217采用杜比全景声3D音频技术，使得电影环绕声体验更加生动逼真，并可以大幅度提升最新4K电视的整体使用体验。

Denon品牌总裁Trip Randall表示：“由于目前的电视机屏幕越来越薄，画质也越来越好，那么留给电视扬声器的空间明显变小，往往会导致电视音质受损。因此想要极大地提升电视的影音效果，Denon DHT-S217回音壁是一个非常不错的选择。”其内置低音炮可以将电视变成完整的家庭影音系统，带来深沉震撼的3D立体声音效果。

小身材，大力量

Denon DHT-S217回音壁的整体高度不到2英寸，可直接放置在电视前面，且不会挡住屏幕的底部边缘，也可以轻松地壁挂安装。得益于Denon天龙音响百年来一直致力于创造超凡的家庭娱乐系统的实力，此次DHT-S217外形设计得低调且具质感，能够很好地融合各种家居设计风格，而其优越的性能――杜比全景声加上双下射式低音炮以增强低音效果，无缝匹配一对高性能中音驱动器和高音单元，呈现出无与伦比的沉浸式3D音频体验。另外，其蓝牙传输也十分便捷，可以轻松地将喜爱的音乐从智能手机或平板电脑上投射到回音壁上播放，让音乐清晰的充满整个房间。

使用简单，轻松连接和调控

Denon DHT-S217回音壁拥有配套的HDMI或光纤音频线接口，因此可简单的通过这两个常备接口连接大多数电视。用户在使用时，仅需通过电视遥控器就可以直接调节回音壁的音量。而4KHDMI连接所呈现出来的视频，效果往往令人惊叹――对比度、成像细致入微且色彩明亮。另外， eARC功能连接回音壁，音乐爱好者只需使用智能电视内置的流媒体应用程序，便可轻松地享受到丰富多彩的音频。令人惊喜的是，Denon DHT-S217回音壁还可以提供电影、夜晚、音乐、纯音4种音质模式，用户可根据不同场合、不同心情选择适合的模式，获得沉浸的视听体验。其中纯音模式屏蔽了所有环绕处理和其他调节特性，高度为用户还原高保真的聆听感受。

实用的对话增强器

除了可以给到用户优越的视听体验，这款DHT-S217回音壁还带有一个深受欢迎的功能――对话增强器，它可以提供三种模式以提高电影或剧作等视频中人声对话的清晰度。对话增强器功能的出现，可以使用户可以在不影响节目整体音量的情况下，只对人声对话音量进行调节。这对很多拥有大量演员人声对白为特色的高品质的影视剧来说，可以最大限度地展现其艺术性，也是这类影视剧爱好者们梦寐以求的功能。

目前，Denon DHT-S217回音壁的已上市售卖，天猫/京东天龙官方旗舰店均可挑选，尽享新品优惠!

Denon天龙天猫官方旗舰店：https://detail.tmall.com/item.htm?id=672823200706

Denon天龙京东官方旗舰店：https://item.jd.com/100038236018.html

关于Denon天龙音响

自1910年以来，Denon一直是高品质家庭影院、音响和软件产品的世界领先者。Denon在国际上以创新和突破性的产品获得认可，并拥有悠久的技术创新历史，包括开发和突破性的脉冲编码调制(PCM)数字音频和第一个13通道AV接收机的商业化。Denon Electronics为Sound United LLC所有。

欲了解更多有关Denon天龙音响品牌信息，更多最新资讯详情，欢迎关注微信：SoundUnited;微博：DENON天龙 ;抖音：SU电音马兰士。

关于Sound United集团

Sound United成立于2012年，始终奉行“将音乐的欢乐带给全世界”的企业使命。作为全球最大的音响投资公司之一，该集团拥有多个传奇音响品牌：Bowers & Wilkins™宝华韦健、Denon®天龙、Marantz®马兰士、Polk Audio普乐之声、Classé架势、Definitive Technology狄分尼提、HEOS和Boston Acoustics®波士顿声学。每个品牌都提供了独特的解决方案，让家庭娱乐真正的”声”临其境。

凭借几个世纪积累的经验，Sound United监督设计和制造了一系列多元化的优质音响产品，包括扬声器、条形音箱、AV接收器、无线扬声器、放大器、唱机和耳机。我们为130多个国家的广大消费者创造独特而难忘的聆听体验。