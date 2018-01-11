AKG CES2018发布全新旗舰级耳塞N5005

【天极网DIY硬件频道】于美国东部时间1月8日，我们的音频大厂AKG又回来了，在CES国际消费电子展上发布了自家最新的旗舰耳塞N5005。

N5005的外壳采用黑色陶瓷材料，表面质感温润光滑，具备良好的耐刮防复制的能力。其内部发声单元依然是圈铁组合模式，但内部的单元数量达到5个，包含一个的9.2mm动圈单元和4个动铁单元。

配件上N5005配备了4对应对不同需求的声音滤波器，分别对应低音增强、参考声音、半高音增强和高音增强四种模式，以应对不同人群的听音需求。耳机依然能够支持更换音频线，并且附赠了3条耳机线：一条3.5mm单端接口线，一条2.5mm平衡接口线，一条配备了3键线控麦克风的蓝牙线。其中蓝牙耳机线续航能够达到8小时。AKG给这款耳机配备的配件颇为丰富，不愧时旗舰级的产品。

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自2014年开始AKG对旗下所有耳机系列产品重新进行了布局和定义，过去单一的K系列正被如今的Y系列、N系列和K系列所取代，而其中按照过去K系列产品的定义正被细分在这三个系列中，比如我们熟悉的K323现在的型号就叫Y23。

在后AKG时代，Y系列定义为Young pro’s,顾名思义就是专为年轻人设计的耳机产品，偏重专业性的入门级型号定位;N系列则注重于中高端的人群，对声音和便携性一定的要求的用户;K系列则继承AKG最顶级的参考级标准而存在，目前K系列仅有K3003一款产品，专注于专业监听级产品。

作为品牌中坚力量的N系列拥有丰富的产品组合，在此基础上AKG再次发布品牌旗下继K3003之后第二款圈铁耳机N40，不同于K3003在于不仅归属于N系列产品定位，丰富的配件和功能也让N40成为AKG史上最具可玩性的耳机之一。

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N40将时下高端耳机所应该拥有的元素融合与一身，合理的定价也成为AKG时尚最具有性价比的耳机之一，出色的双向混合单元搭配可换线设计、飞机转换头、收纳包，N40可以在你出现的任何一个地方为你带来完美的声音，来自AKG的圈铁混合的声音。

HARMAN生活音频部门耳机与穿戴设备副总裁Jessica Garvey表示：“AKG N5005以AKG的传奇录音室之声和出色的设计，面向当今富有经验的听众和音频发烧友。这款耳机能够以极好的声音细节再现艺术家和录音工程师所追求的真实的录音棚之声，同时它能方便地将用户连接到他们选择的音乐源。”

旗舰级产品拥有旗舰级的配置，旗舰级的体验，价格上也是旗舰级的价格，AKG N5005这款耳机售价999.95美元(约合人民币6499元)，并将于2018年春季在AKG官方网站和精选零售商处发售。

2018年第51届国际消费类电子产品展览会(简称CES)即将于美国时间1月9日-12日在拉斯维加斯召开。CES是世界上最大、影响最为广泛的消费类电子技术年展，也是全球最大的消费技术盛会。本届展会天极网报道团队已经于1月初出发，届时将为大家带来CES展会期间的第一手资讯，关注更多CES相关资讯可点击下方专题进行了解。

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（ 作者：Flying的猪猪 责任编辑：包涵）

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