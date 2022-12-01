同价位无对手？森海塞尔MOMENTUM 4无线耳机体验评测

【天极网DIY硬件频道】Sennheiser森海塞尔是喜欢HiFi的用户都非常熟悉的品牌，作为国际级一线大厂，它的产品常被圈内发烧友们称为“天花板”。而在消费级耳机领域中，MOMENTUM系列已是当家级的经典系列，其中MOMENTUM真无线耳机和MOMENTUM无线耳机广受消费者们的喜爱。而今天要体验的产品就是来自森海塞尔的MOMENTUM 4无线耳机。

外观鉴赏

相较于前几代产品而言，MOMENTUM 4无线耳机在外观上有着非常大的改变。耳机盒从先前的圆形样式变成了鹅卵石造型，打开包装后能发现新耳机盒更加符合耳机的收纳需求。

包装盒内除了耳机本体外，还配有USB-C充电线、3.5mm音频线、飞机适配器这三个配件。

MOMENTUM 4无线耳机本体从前几代的金属硬朗的风格，转变为更具年轻元素的极简轻奢风，共有黑和白两种颜色可选，都是非常百搭的配色。MOMENTUM 4无线耳机头梁顶部分采用织布工艺做装饰。隐藏式的低摩擦铰链，无段落感的调节，阻尼感舒适。

搭配可180°翻转的耳罩，可适应不同头围及头型的用户来佩戴。

另外为提升舒适度，头梁和耳罩处均采用柔软的亲肤衬垫，使用户长时间佩戴也不会感觉难受。

耳罩内侧标有R、L的字母，让用户能直观的判断左右，不仅如此，在耳机左侧的伸缩部位内侧，增加了3个盲文点以方便所有用户快速佩戴。

操控方面，MOMENTUM 4无线耳机只留下了一个实体按键，用来负责开关机、蓝牙连接和唤醒语音助手。其他的操作均可通过右耳罩外侧的多功能触控板来完成。

上手使用

第一次使用MOMENTUM 4无线耳机时，长按开机键5秒进行蓝牙配对。需要呼出语音助手时，只需要按一下按键即可。而其他的操控都能够通过多功能触控板实现：单击播放/暂停音乐、前后滑动切换歌曲或接听/挂断电话、上下滑动调节音乐，双击切换降噪/通透模式，双指上下开合调整降噪等级。这些操作与很多智能设备的操控相近，无需死记硬背便可以快速上手。

与目前主流耳机一样，MOMENTUM 4无线耳机也支持使用APP操控，在手机上下载Sennheiser Smart Control，通过这款APP可以对耳机进行更多个性化的调整，比如均衡器EQ调整、降噪模式等功能设置，界面简洁上手简单。

续航方面MOMENTUM 4无线耳机这次达到了令人称奇的60小时，而上一代MOMENTUM 3的续航为17小时，也就是说在正常的使用情况下，使用半个月是毫无压力的。

听音感受

MOMENTUM 4无线耳机主打无线听音，配备了最新的蓝牙5.2技术，能够支持SBC、AAC和aptX Adaptive高清蓝牙音频编码，搭配42mm动圈驱动单元，营造出了家族式的森海味儿。此外，如果不削于无线的听音方式，有线连接后也能很好的展现出森海独有的音质风格。

MOMENTUM 4无线耳机的音质表现可圈可点。在通过不同曲目的聆听后，能明显的感受到它更偏向于低频，低音极具力量感，同时这种力量感并未掩盖掉中频的厚度，人声定位如此清晰，甚至能感受到演唱者的口型。高频部分虽没有低频亮眼，但依然有不错的表现，平滑不刺耳，能量感适中。换做有线方式后，MOMENTUM 4无线耳机的音质有一定的提升，如果对于音质有极致需求的话，可以选择有线聆听，日常情况下用无线听音足以。

降噪方面，MOMENTUM 4无线耳机的被动降噪效果就非常不错，当用户带上耳机后就已经隔绝了很大一部分环境噪音。而在主动降噪方面采用了4麦克风阵列，2组环境噪声麦克风位于耳罩外侧，另外2组则监听降噪麦克风在耳罩内侧。这种复合式主动降噪不仅能对外部噪音做出响应，还能从耳罩内部检测以减少风噪、杂音的出现。

体验总结

MOMENTUM 4无线耳机的表现没有辜负消费者们三年的期盼，从外观、操作、性能都给到了非常全面的升级。尤其是超长的续航表现能力，让人不再为电量而担忧。超高的颜值、出色的音质、不错的降噪表现，即便你初次聆听也会被它所折服。

当下无线耳机已经成为消费者评价厂商实力的重要产品，MOMENTUM 4无线耳机的出现再一次刷新了森海塞尔的热度。除了产品本身足够创新，森海塞尔对高品质声音的追求也起到了至关重要的作用。如果你最近正在挑选一款无线耳机，那MOMENTUM 4无线耳机会是一个非常不错的选择。