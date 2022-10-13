游戏玩家必备！iGame发布DNA系列游戏耳机

【天极网DIY硬件频道】10月12日，除了正式开卖七彩虹GeForce RTX 4090系列显卡外，七彩虹推出iGame DNA系列游戏耳机，带来iGame DNA标准游戏耳机与iGame DNA专业游戏耳机，售价分别为399元和599元。

DNA系列游戏耳机是iGame与HiFi高保真音频品牌Colorfly联合研发，为游戏与音乐用户定制的专业声学游戏装备。以Colorfly传统HiFi“本真调音”理念参与耳机声音曲线与音色的校正，让DNA系列耳机拥有高于传统电竞耳机的声音标准或音频性能，为用户带来游戏空间、录音室与舞台现场的真实原音。

作为一款支持电竞的耳机，iGame联合Colorfly制定虚拟7.1环绕声空间数字算法芯片，在拉宽声场的同时、保证声音密度，能够更好的解析游戏战场中的声音细节，玩家可以通过耳机更精准听声辩位功能，实现游戏中的料敌先机。

声音但愿上，iGame DNA耳机采用40mm Hi-Res复合镀钛动圈振膜，复合钛质涂层的振膜球顶与悬边材料兼具高内损与高轻质，清晰快速、通透的极高音与饱满蓬松的中低音。特殊高分子钛质涂层的发声振膜让耳机的高频可达40kHz，带来更高的声音解析度，让耳机能够在游戏空间定位和高音质还原聆听之间随意切换。

iGame DNA游戏耳机驱动单元的导音开孔采用“Arabesque阿拉贝斯克”的符号图形，带来更准确、均衡的导音效果。高刚性材料的导音格栅带来出色的稳定性，并有效避免耳机内部音腔负面共振，降低音染、呈现出真实的声音。

iGame赋予DNA耳机必不可少的炫酷灯效，多种异能脉息光效，面板底部模拟罗马战盔底部轮廓设计出独特弧光，玩家可根据喜好自由调节，定制专属自己的影音游戏光效空间。

iGame DNA耳机采用多边形外观设计，印压iGame楔形迷宫图腾，耳罩采用磁吸式设计，方便玩家更换。耳罩的材质臻选高端蛋白皮，兼具透湿性与耐磨性，拥有触感柔和、压力较小的特点，保证长时间佩戴的舒适性。

iGame DNA游戏耳机配备一支可插拔的全向性拾音麦克风，具有高灵敏收音特性，让玩家能够在游戏中更高效的沟通。专业版更是在标准版的基础上，升级为ENC降噪麦克风，兼具低噪音与高灵敏两种收音特性，有效掩蔽环境噪音。

写在最后：凭借Colorfly在专业音频领域的多年耕耘，iGame DNA标准游戏耳机与iGame DNA专业游戏耳机非常值得期待。只是七彩虹尚未公布耳机的上市时间，感兴趣的可以持续关注官方消息。